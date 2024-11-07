Kadınların soyadı düzenlemesi, 9. Yargı Reform paketi'nden çıkarıldı

Kadınların evlendikten sonra kendi soyadlarını kullanmasının önüne geçecek kanun maddesi 9. Yargı Paketi'nden çıkarıldı.

9. Yargı Paketi olarak bilinen ve kadınların sadece kendi soyadlarını kullanmalarına engel getiren düzenlemede yeni bir gelişme oldu. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kadınların soyadına ilişkin düzenlemenin geri çekildiğini açıkladı.

CHP'li Başarır, "İki gündür CHP bir direnç gösteriyor. Kadın istediği soy ismini kullanır. Bu kadının takdirindedir. Fakat buna müdahale etmek AK Parti iktidarının ya da grubunun haddi değildir" dedi. Başarır, CHP grubunun verdiği mücadele neticesinde söz konusu düzenlemenin tekliften çıkarıldığını ifade etti:

"Milletvekili arkadaşlarıma, kadın milletvekillerine, örgütlerine, derneklerine, bu maddeye karşı çıkan milyonlarca Türk kadınına teşekkür ediyorum."

Anayasa Mahkemesi, kadınların evlendikten sonra kendi soyadlarını kullanmalarını engelleyen yasal düzenlemeleri ayrımcılık olarak nitelendirip iptal etti. Fakat yeni düzenleme "ailenin bütünlüğünün korunması" gerekçesiyle bu hakkı kısıtlamayı öngörüyordu.

9. Yargı Paketi'nin de içinde yer aldığı ve 39 maddeden oluşan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 5 maddesi dün kabul edildi. Ayrıca geri kalan 33 maddenin görüşmeleri Genel Kurul'da sürecek.