Genç Sağlık Sen'den Aile Hekimliği Yönetmeliğine Revizyon Çağrısı

Aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğine dair sahanın revize edilmesini istediği maddeleri talep ve öneriler halinde bakanlığa sunan Genç Sağlık Sendikası Genel Sekreteri Furkan Ali Çiftçioğlu, Genel Başkan Yardımcıları Arif Camgöz, Fatih Çekirge ve beraberindeki sendika heyeti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Sn. Dr. Erdoğan KOCAYİĞİT ile görüştü.

2.5 saat süren görüşmeye sendikanın avukatları ve mevzuat uzmanları eşlik ettiği öğrenildi. Sendika adına söz alan uzmanlar yönetmeliğe dair gösterge kartlarını ve yönerge önerilerini paylaşırken, genel müdür yardımcısı sayın Kocayiğit aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının düzenleme kaynaklı bir mali kayıp yaşanmayacağına dair bilgilendirmede bulunarak 15 Aralığı işaret etti.

Görüşme sonrasında değerlendirmede bulunan Genel Sekreter Furkan Ali Çiftçioğlu, sağlık bakanlığının ilgili yönetmelik hakkında tüm iletişim ve diyalog kanallarının açık olmasının önemine vurgu yaptı. Bu minvalde Bakanlığımızın yapacağı yönerge çalışmalarının devam ettiğini belirtti. İlgili yönetmelik hakkında sendikal çalışmalarını değerlendiren Çiftçioğlu:

Aile hekimliği mitinginde kürsüdeydik, basın açıklamalarında sahadaydık, yönetmelikte masadaydık. Bizler sahanın talepleri adına ilk günkü kararlılık ile mücadelemizi sürdüreceğiz dedi.