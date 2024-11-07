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Fed faiz kararı belli oldu

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4,50-4,75 aralığına indirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2024 22:05, Son Güncelleme : 07 Kasım 2024 22:12
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Fed faiz kararı belli oldu

ABD Merkez Bankası (Fed) Trump'ın zaferi ile sonuçlanan ABD Başkanlık seçimlerinin ardından gerçekleştirdiği ilk toplantıda alınan faiz kararını açıkladı. Fed politika faizini 25 baz puan düşürerek, 4,50-4,75 aralığına indirdi. Karar 12'ye 0 oy birliği ile alındı.

Faiz kararının hemen öncesinde CME Group'un FedWatch verilerine göre, yatırımcılar Fed'den yüzde 99,1 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz indirimi, yüzde 0,9'luk oldukça küçük bir ihtimalle ise 50 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyordu.

FOMC karar metninden detaylar işe şöyle:

Enflasyon yüzde 2'ye dogru ilerleme sağladı, ancak hala biraz yüksek. İş gücü piyasası şartları genel olarak hafifledi, işsizlik oranı yükseldi, ancak hala düşük.

Ekonomik aktivite sağlam bir hızla büyümeye devam etti.

Tahvil varlıkları önceden açıklanan hızla azaltmaya devam edeceğiz.

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