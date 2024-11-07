PFDK'dan Jose Mourinho'ya 1 maç men cezası

Bu kararın ardından Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor ile oynayacağı mücadeleye Jose Mourinho'dan mahrum çıkacak.

"FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX'in, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

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