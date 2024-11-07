PFDK'dan Jose Mourinho'ya 1 maç men cezası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) kararlarını açıkladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men cezası aldığı öğrenildi.
Haber Giriş : 07 Kasım 2024 22:10, Son Güncelleme : 07 Kasım 2024 22:11
TFF, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Trabzonspor mücadelesinde rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men cezası ve 58.500 TL para cezası aldığını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX'in, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"
Bu kararın ardından Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor ile oynayacağı mücadeleye Jose Mourinho'dan mahrum çıkacak.