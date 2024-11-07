Namağlup devam ediyor: Galatasaray evinde 3 golle Tottenham'ı devirdi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Tottenham'ı 3-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılarda 6. dakikada sahneye çıkan Yunus Akgün, jeneriklik bir golle takımını 1-0 öne geçirdi.

İngiliz temsilcisi 18. dakikada Will Linkshaer ile skoru eşitledi.

Galatasaray'da Victor Osimhen 32 ve 39. dakikalarda kaydettiği gollerle skoru 3-1'e getirdi.

69. daikada Solanke'nin golü Tottenham'a yeterli olmadı ve maçın sonucu da tescillenmiş oldu.

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla birlikte Avrupa Ligi'nde puanını 10'a yükseltti. Tottenham ise 9 puanda kaldı.

OSIMHEN'DEN İLK

Tottenham ağlarına iki gol gönderen Galatasaray santrforu Victor Osimhen, Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında ilk kez bir maçın ilk yarısında iki gol attı.

YUNUS AKGÜN'DEN 4 MAÇTA GOL

Yunus Akgün, Galatasaray tarihinde Burak Yılmaz'ın (4 maç; Ekim-Aralık 2012) ardından Avrupa kupalarının grup aşamalarında üst üste dört maçta gol atan ikinci oyuncu oldu..

OKAN BURUK REKOR KIRDI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla galibiyet alan Türk teknik direktör oldu.

Başakşehir ve Galatasaray'ın başında Avrupa Ligi'nde 15 maça çıkan d, 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

EN FAZLA ASİST YAPAN ÜÇ İSİMDEN BİRİ

Avrupa Ligi'nin güncel formatına geçtiği 2009/10'dan bu yana en fazla maça çıkan oyuncu olan Dries Mertens (67; kaleciler hariç), bu turnuvada Borek Dockal'ın (16) ardından en fazla asist yapan üç isimden biri konumunda (15; Juan Mata & Bruno Fernandes)