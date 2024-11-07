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Kırklareli'nde ev yangını 1 can aldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ev yangını çıktı. Yangın, ekipler tarafından söndürülürken dumandan zehirlenen kadın hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2024 23:57, Son Güncelleme : 07 Kasım 2024 23:59
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Kırklareli'nde ev yangını 1 can aldı

Gülsen G'nin Güneş Mahallesi Dayıoğlu Caddesi'ndeki evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Evden dumanlar çıktığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Sağlık ekipleri girdikleri evde Gülsen G'nin dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gülsen G'nin cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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