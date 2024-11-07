Kırklareli'nde ev yangını 1 can aldı

Evden dumanlar çıktığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Gülsen G'nin Güneş Mahallesi Dayıoğlu Caddesi'ndeki evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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