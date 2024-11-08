8 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Brezilya'da düzenlenen 10. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nin (P20) "21. Yüzyılın Zorluklarına Uyum Sağlayan Küresel Yönetişimin İnşasında Parlamentolar" başlıklı 3. Çalışma Oturumu'na katılacak, zirve kapsamında katılımcı bazı ülkelerin meclis başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(Brazilya)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Üniversitesi 7. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Ödül Töreni'ne katılacak.

(Bartın/16.30)

2- CHP Genel Başkan Yardımcıları Zeliha Aksaz Şahbaz ve Ulaş Karasu, parti genel merkezinde ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00/13.30)

3- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bosphorus Summit programına katılacak.

(İstanbul/09.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aşık Şenlik Tüneli ve Bağlantı Yolu Açılış Töreni'ne iştirak edecek, Kura Viyadüğü'nde incelemelerde bulunacak, AK Parti Ardahan İl Başkanlığı ile Valiliği ziyaret edecek, İl Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, Kars'ta Valilik, Belediye ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, İl Koordinasyon Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ardahan/11.00-13.15/Kars/15.30-17.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2024-IV'ün tanıtımı amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, finansal yatırım araçlarının ekim ayı reel getiri oranları ile 2023 yılı hizmet-ticaret sektörü nihai enerji tüketim istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan'a gerçekleştireceği çalışma ziyareti kapsamında mevkidaşı Yorgo Gerapetritis ile görüşecek.

(Atina)

2- ABD'de 2024 yılı başkanlık ve Kongre seçimlerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/New York/Ankara)

3- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "21. Yüzyılda Türkiye'nin Kültür Seferberliği" kitabının tanıtımı ve "Kaçış Yok" sergisinin açılış programına katılacak.

(İstanbul/09.30)

2- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Erciyes Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne, Yapay Zekanın ABC'si Yapıtı Açılış Töreni'ne, Anadolu Üniversiteler Birliği Toplantısı'na ve Öğrenci Buluşması'na iştirak edecek.

(Kayseri/10.00-16.00)

3- Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

(Diyarbakır/09.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 12. haftası, Kasımpaşa-Bellona Kayserispor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 12. haftası; Central Hospital Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK ve MKE Ankaragücü-Esenler Erokspor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/Ankara/20.00)

3- THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında; Anadolu Efes, Fransa'nın AS Monaco takımını konuk edecek, Fenerbahçe Beko ise Fransa'nın LDLC Asvel takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/20.00/Villeurbanne/22.00)

4- SMS Grup Efeler Ligi'nin 7. haftası, Ziraat Bankkart-RAMS Global Cizre Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Ankara/18.00)