Casusluk yasası için harekete geçildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir imzasıyla TBMM Başkanlığına önceki gün sunulan kanun teklifi ile, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkındaki Kanun'da değişiklik yapılması öngörülüyor. Bu doğrultuda, kuruluşların hiçbir yabancı vakıf ve dernekten yardım alamayacağı hükme bağlanıyor. Bu hükme aykırı hareket edenlerin yayın lisansının iptal edilmesi öngörülüyor.

Teklifin gerekçesinde de şu görüşlere yer verildi: Türkiye'de faaliyet gösteren başta sosyal medya üzerinden yayın yapan kuruluşlar olmak üzere kimi yayın gruplarının yabancı dernek ve vakıflardan kaynak tesis temin ettiği, bahse konu yayıncıların devletimiz ve milletimiz aleyhinde, toplumsal düzeni milli beraberliğimizi ve milli egemenliğimizi etkileyecek şekilde yayınlar yaptığı gündeme gelmektedir. Bu kapsamda kanun teklifi ile yabancı dernek ve vakıflardan destek alarak faaliyet yürüten yayıncıların aldıkları desteklerin kesilmesi, destek almaya devam ettikleri durumlarda ise yayın lisanslarının iptal edilmesi hedeflenmektedir."

CASUSLUK DÜZENLEMESİ

Öte yandan, TBMM Adalet Komisyonunda geçtiğimiz ay görüşülerek kabul edilen ve yargıya ilişkin düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'yle de casusluk faaliyetleriyle etkin mücadele amacıyla TCK'de "etki ajanlığı"nı konu edinen yeni suç ihdas edilmişti. Bu suçu işleyenlerin de 3 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması belirtilmişti.

GİZLEMEYE BAŞLADILAR

Bu arada fondaş medyanın arkasındaki en büyük güçlerden biri olan ABD'li Ulusal Demokrasi Vakfının (NED) Türkiye'de destek verdiği muhalif medya kuruluşlarını gizlediği ortaya çıktı. 1983 yılında ABD Kongresi tarafından kurulan ve kurucuları arasında eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın da bulunduğu Ulusal Demokrasi Vakfı (NED), dünyanın dört bir yanında ABD'nin etki ajanlarına para yağdırıyor. Ukrayna'dan Gürcistan'a bir çok ülkede "etki ajan"ları ile devrimler yaptırması ile biliniyor.

FONCULARIN MARİFETLERİ

NED: ABD Ulusal Demokrasi Vakfı ya da kısaltılmış adıyla NED. İkinci CIA olarak bilinen NED fonlarla gazeteci satın alıyor, köşe yazıları ile etki ajanlığı yaptırıyor. NED hedef seçtiği ülkelerde "satılık" kuruluşları ve gazetecileri belirliyor, bu isimleri ABD ve Avrupa'daki vakıflara bildiriyor. Onlar da bu kuruluş ve isimlere milyarlarca lira yağdırarak, Türkiye'de olduğu ülkeleri aleyhinde yayınlar ve faaliyetler yaptırıyor.

USAID: ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı. Sivil dış yardımları yönetiyor. Bütçesi 2,3 milyar dolar. Yine ABD'deki Chrest Vakfı ile birlikte hedef belirlenen ülkelerde fonlar dağıtıyor. Genellikle sivil toplum kuruluşlarını hedef seçiyorlar. Ülkeleri aleyhinde faaliyet gösteren her kuruluşa milyarlarca lira dağıtıyorlar.

SIDA: İsveç devletine bağlı olarak çalışıyor. Tam adı İsveç Uluslarası Kalkınma İş Birliği Ajansı. SIDA'nın beslediği en ünlü kuruluşlar arasında Bianet başta geliyor. 2007-2023 yılları arasında Bianet'i 335 milyon lira fonladığı ortaya çıktı. 2024-2026 arasında 67,5 milyon lira daha ödeme yapılacağı belirtiliyor. Türkiye'de "özgür gazetecilik" adı altında devlet aleyhinde faaliyette bulunan her kesimi koruması altına alınması ile biliniyor. Bianet'in yazarları arasında CIA ajanları da bulunuyor. Fon alan sadece Bianet ve Medyascope değil, Punto 24, Gazete Duvar, T24 ve Serbestiyet gibi bir takım medya kuruluşları da yabancı kuruluşlarca fonlanıyor.