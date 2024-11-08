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25 trilyon doların merkezindeyiz! Ulaşıma 11 başlıkta stratejik planlama

Erişilebilirlik konusunda eşsiz bir avantaja sahip olan Türkiye, kısa uçuş süreleriyle Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarındaki 1,4 milyar insanın yaşadığı, 12,1 trilyon dolar ithalat ile 13 trilyon dolar ihracat hacmi bulunan 67 ülkenin merkezinde yer alıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 08 Kasım 2024 07:56, Son Güncelleme : 08 Kasım 2024 07:44
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25 trilyon doların merkezindeyiz! Ulaşıma 11 başlıkta stratejik planlama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin sadece 4 saatlik uçuş süresiyle Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarındaki 1,5 milyar insanın yaşadığı 51,2 trilyon dolar GSYH'ya sahip, 12,1 trilyon dolar ithalat ile 13 trilyon dolar ihracat hacmi bulunan 67 ülkenin merkezinde olduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu, AK Parti Genel Merkezinde, milletvekilleri, MKYK üyeleri ve genel merkez birim başkan yardımcılarına, bakanlığın çalışmaları hakkında sunum yaptı.

11 ÖNEMLİ BAŞLIK
Türkiye yüzyılında; insan ve çevre odaklı, akıllı ve güvenli entegre ulaştırma sistemleri ve hızlı iletişim ağlarıyla dünyada öncü olmayı hedeflediklerini belirten Uraloğlu, 2024-2028 stratejik plan yaklaşımlarını şu 11 başlıkta açıkladı: Dijitalleşme, Çevre Dostu Ulaşım, Afete Dirençli Ulaştırma, Küresel Ulaştırma Koridorları, İleri Haberleşme Teknolojileri, Risk ve Belirsizliklerin Yönetimi, İleri Haberleşme Teknolojileri, Yol Güvenliği, Net Sıfır Emisyon Hedefi, Güçlü Kurumsal ve Fiziki Altyapı, İntermodal ve Toplumsal Değişim.

LOJİSTİK MERKEZ OLDUK
Avrasya lojistik merkezinin Türkiye olduğunun vurgulandığı toplantıda şimdiye kadar yapılan hava, kara ve denizcilik alanındaki projeler anlatıldı. Toplantıda, bakanlığa bağlı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) çalışmaları da gündeme gelirken, sosyal medya ve bilgisayar oyunlarının çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri konuşuldu. Psikolojik, fizyolojik ye sosyal ilişkiler açısından çocuklar ve gençlerin olumsuz etkilendiği, şiddete eğilimin daha fazla görüldüğü, sosyal ilişkilerde kopukluk ve yalnızlık hissine sebebiyet verdiği, aile içindeki çatışmaya artırdığı, kontrolsüz ve sınırsız kullanımının bağımlılığa ve aile bireylerinden uzaklaşmaya sebebiyet verdiğine dikkat çekildi.

EMRAH ÖZCAN

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