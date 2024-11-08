Motosikletle Çin hayali Edremit'te son buldu! 3.2 milyonluk dava
İtalyan gezgin Patrizia Giovannini'nin eşi Valter Mearelli, Balıkesir'de kaza yaptı. Esin Kobak'ın kullandığı araç, Patrizia'nın motosikletine çarptı. Giovannini, Kobak'a 3.2 milyon liralık tazminat davası açtı.
İtalyan gezgin Patrizia Giovannini (61) kendi gibi emekli eşi Valter Mearelli
(67) ile birlikte Avrupa'dan 2 ayrı motosikletle Çin'e gitme hayalini gerçekleştirmek
için yola çıktı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde Esin Kobak'ın (54) kullandığı
araç Giovannini'nin motosikletine çarptı. Kaza sonucu İtalyan kadın sol bacağından
ağır yaralandı ve sakat kaldı.
Kaza raporunda Kobak'ın kusurlu olduğu, Giovannini'nin kusursuz olduğu belirlendi.
Giovannini arabuluculukta anlaşamayınca avukatı Selman Eke aracılığıyla TL karşılığı
3.2 milyon olan 86 bin 925 Euro'luk maddi tazminat davası açtı. Avukat Selman
Eke, "Patrizia, kaza sonucu sakat kalınca Avrupa'dan Çin'e motosiklet yolculuğu
yapma hayalini gerçekleştiremedi. Bir daha motosiklete de binemeyecek.
İtalya ve Türkiye'deki tedavi masrafları ile motosikletin İtalya'ya nakledilmesi
için harcanan paraları tahsil etmek amacıyla maddi tazminat davası açtık. Ayrıca
bilirkişi raporunun ardından artırım dilekçesiyle TL karşılığı 367 bin lira
olan manevi tazminat isteyeceğiz. Faiziyle birlikte maddi manevi tazminat tutarı
4 milyon lirayı bulacak" dedi.
Kaza, Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 Temmuz 2023'te yaşandı. Sürücü Esin
Kobak (54) kullandığı otomobil ile Uğur Mumcu Caddesi'ne doğru seyir halindeyken
sağ tarafını kontrol etmeden geçiş yaptı. Bu sırada aracın sağından gelen Patrizia
Giovannini'nin (61) kullandığı yabancı plakalı motosiklete çarptı.
Kaza sonucu İtalyan kadın sürücü savrularak yere düştü ve sol bacağı kırıldı.
Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Giovannini
ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
TÜRK KADIN SÜRÜCÜDE KUSURLU BULUNDU
Trafik ekipleri tarafından hazırlanan kaza raporunda otomobil sürücüsü Esin Kobak'ın 57/1-A 'kavşaklara yaklaşırken kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak, dikkatli olmamak, geçiş hakkı olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemek' maddesini ihlal ettiği belirlendi. Sürücü Kobak kusurlu bulunurken, Giovannini ise kusursuz bulundu. İtalyan kadın motosiklet sürücünün kaza sonrası bacağındaki kırıklar nedeniyle sakat kaldı.
MADDİ MANEVİ TAZMİNAT 4 MİLYON LİRAYI BULACAK
Giovannini, avukatı Selman Eke aracılığla Edremit Arabulucuk Bürosu'na başvurdu.
Ancak taraflar anlaşma sağlayamadı. Bunun üzerine Giovannini Edremit Nöbetçi
Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak maddi manevi tazminat davası açtı.
Giovannini kaza sonrası Türkiye ve İtalya'daki tedavi masrafları, motosikletin
İtalya'ya nakliyesi, park ücreti, bacağında kaza sonrası kalan hasarın da dahil
olduğu toplam 86 bin 925 Euro olan TL karşılığı 3.2 milyon lirayı tahsil etmek
için sürücü Esin Kobak'a ve araç sahibi Işıl Kobak'a maddi tazminat davası açtı.
Ayrıca fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 5 bin liralık maddi tazminat
davası açıldı. Eke, bilirkişi raporunun ardından artırım dilekçesiyle manevi
tazminatı 10 bin Euro olan 367 bin liraya çıkaracak. Maddi manevi tazminat davası
tutarı faiziyle birlikte 4 milyon lirayı bulacak.
AVUKAT SELMAN EKE SABAH'A KONUŞTU
İtalyan sürücü Patrizia Giovannini'nin avukatı Selman Eke, konu ile ilgili SABAH'a konuştu. Selman Eke, "Müvekkilimin en büyük hayali Avrupa'dan Çin'e motosikletiyle bir yolculuk yapmaktı. Ancak Balıkesir'in Erdemit ilçesinde yaşadığı talihsiz kaza sonucu bu hayali yarım kaldı. Kaza sonrası sol bacağındaki kırıklar nedeniyle bir daha motosiklete hiç binemeyecek. Hayalini hiçbir zaman gerçekleştiremeyecek. Bu kaza onu sonsuza kadar sakat bıraktı.
Patrizia'nın bu derin acısını bir nebze olsun hafifletebilmek adına Erdemit Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası açtık. 86 bin 325 Euro olan 3.2 milyon liralık maddi tazminat istedik. Ayrıca bilirkişi raporunun ardından artırım dilekçesiyle 10 bin Euro olan 367 bin lira manevi tazminat isteyeceğiz. Faiziyle birlikte maddi manevi tazminat 4 milyon lirayı bulacak" dedi.
Ceyhan TORLAK