AK Partili vekilin talebi AK Parti Grup Başkanı'na takıldı

AK Parti Milletvekili Serkan Bayram, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu ve engellilerin sorunlarını anlattı.

1930 yılında çıkan kanuna göre engellilerin kaymakam olamadığını belirten Bayram, bunun değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Bu önerisine İçişleri Komisyonu'nda Süleyman Soylu, Bülent Turan'ın ve diğer vekillerin destek verdiğini belirten Bayram, şunları söyledi:

"Ama bazı şeyler beni çok üzüyor. Benim partimin Grup Başkanı bir türlü buna rıza vermedi.Dünyada devletler elle ayakla değil, gönülle, düşünceyle, beyinle yönetilir. Bu sebeple insanlık için, adalet için, bu engelli kardeşlerimin kaymakam olması yönündeki yasa değişikliğinin benim Grup Başkanım Sayın Abdullah Güler'den onayını bekliyoruz. Aksi takdirde onu Rabb'ime, aziz milletime ve 10 milyon engelli kardeşime havale ediyorum."