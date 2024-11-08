Yurt içinde gözler TCMB'nin Enflasyon Raporunda

Dün, Fed politika faizini beklentiler dahilinde bu yıl ikinci kez indirerek 4,50-4,75 aralığına çekti.

Fed'den yapılan açıklamada, son göstergelerin ekonomik faaliyetin sağlam hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtildi.

Yılın başından bu yana iş gücü piyasası koşullarının genel olarak gevşediğine işaret edilen açıklamada, işsizlik oranının yükseldiği ancak düşük kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerleme kaydetse de bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği belirtilerek, "Komite, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasına yönelik risklerin kabaca dengede olduğunu değerlendirmektedir." ifadesi kullanıldı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, ABD'deki başkanlık seçiminin yakın vadede politika kararları üzerinde hiçbir etkisinin olmayacağını bildirdi.

Powell, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın kendisinden görevi bırakmasını istemesi halinde de istifa etmeyeceğini belirtti.

Ekonominin genel olarak güçlü ve son iki yılda hedeflerine doğru önemli ilerleme kaydettiğini ifade eden Powell, iş gücü piyasasının soğusa da sağlam kalmaya devam ettiğini, enflasyonun ise önemli ölçüde hafiflediğini söyledi.

Powell, "Politika duruşumuzun uygun bir şekilde yeniden ayarlanmasıyla, ekonomideki ve iş gücü piyasasındaki gücün korunabileceğinden ve enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye düşeceğinden emin olmaya devam ediyoruz." dedi.

Dünkü toplantıda Powell'ın mesajlarından alınan sinyallerin makroekonomik istikrar için önemli olduğunu vurgulayan analistler, başkanın siyasi yorumlar yapmaktan kaçındığını söyledi.

Fed'in faiz kararı ve Powell'ın açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 2024 yılının son toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi daha yapacağına yönelik tahminler yüzde 78 ihtimalle fiyatlanıyor.

Öte yandan, ülkede dün açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 2 Kasım ile biten haftada 221 bine yükselmesine karşın piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği de bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,2 ile beklenenden az arttı.

ABD'de tüketici kredileri de eylülde 6 milyar dolarla beklentilerin altında artış kaydederken, 5,1 trilyon dolarlık hacme ulaştı.

Söz konusu gelişmelerle piyasalarda oynaklığın arttığı görülürken, altının ons fiyatı dün, günü 1,6 yükselişle 2 bin 704 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,4 düşüşle 2 bin 694 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili Fed'in faiz kararının ardından 10 baz puan gerileyerek günü yüzde 4,33 seviyesinden tamamlarken, dolar endeksi de dün yüzde 0,6 düşüş kaydetmesi sonrası yeni güne yatay seyirle 104,5 seviyesinden başladı.

Brent petrolün varil fiyatı kapanışta yüzde 0,2 yükselirken, yeni işlem gününde yüzde 0,3 değer kaybıyla 75 dolar seviyesinden işlem görüyor.

New York borsasında dün Dow Jones endeksi yatay bir seyir izlerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,74 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,51 yükseldi. Söz konusu yükselişle S&P 500 endeksi ve Nasdaq endeksi dün rekor tazeledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise negatif bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları dün İngiltere hariç pozitif bir seyir izlenirken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) önümüzde süreçte atacağı adımlara yönelik belirsizlikler devam ediyor.

Öte yandan, dün Almanya'da koalisyondan ayrılan Hür Demokrat Partinin (FDP) bakanlarının yerine yeni isimler atandı.

Bellevue Sarayı'nda düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Maliye Bakanı olarak atanan Başbakan Olaf Scholz'un danışmanı Jörg Kuckis'e mazbatasını verdi. 15 Ocak'ta yapılacak güven oylamasına kadar Almanya'da azınlık hükümeti görev yapacak.

Bu gelişmelerle, dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,7, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,76 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,13 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de pozitif seyirle başladı.

Asya tarafında yeni işlem gününde Japonya hariç negatif bir seyir izlenirken, Çin tarafında büyümenin desteklenmesi için bir teşvik paketinin açıklanacağına yönelik haber akışı dikkati çekiyor.

Çin'de alınacak önlemlerin Donald Trump'ın ikinci başkanlığı döneminde daha yüksek tarifeler tehdidine karşı yeterli olup olmayacağına yönelik belirsizlikler Çin piyasalarının risk iştahını törpülüyor.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da eylül ayına ilişkin hanehalkı harcamaları yüzde 1,1 azalışla öngörülerin üzerinde gelirken, söz konusu döneme ilişkin öncü endeks 109,4 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 değer kaybetti.

Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,95 değer kazanarak 8.946,13 puandan tamamlarken, bugün gözler TCBM'nin açıklayacağı yılın 4. enflasyon raporuna çevrildi.

TCMB, yılın 3. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 sonunda enflasyonun yüzde 38'e gerileyeceğini öngörmüş, 2025 ve 2026 tahminlerini ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde korumuştu.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 yükselişle 34,2192'den kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 34,3240'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB yılın 4. enflasyon raporu'nun yanı sıra finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı, yurt dışında ise Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 puanın direnç, 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı

10.30 Türkiye, TCMB enflasyon raporu

18.00 ABD, kasım ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi