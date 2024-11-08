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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, 40 metre şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde hız ve dikkatsizlik sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak 40 metrelik şarampole uçtu. Kaza sonrası sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2024 09:28, Son Güncelleme : 08 Kasım 2024 09:28
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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, 40 metre şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Olay, dün gece 03.00 sıralarında Mudanya ilçesi Aydınpınar mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mudanya'dan Bursa yönüne gelen Emre Tokça idaresindeki 16 ARF 009 plakalı otomobil yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Aşırı hız sonucu bariyerleri aşan otomobil, taklalar atarak 40 metre şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için hummalı çalışma başlattı. Sağlık ekipleri, Emre Tokça'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı

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