2025 KPSS ne zaman yapılacak?
2025 KPSS'nin Eylül ayında yapılması bekleniyor. KPSS daha önce sıcaklığın yüksek olduğu Temmuz aylarında yapılıyordu.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 08 Kasım 2024 10:35, Son Güncelleme : 08 Kasım 2024 10:56
ÖSYM'nin KPSS, ÖABT, YKS, ALES gibi sınavların da içinde olduğu 2025 sınav takvimini Kasım ayı içinde yayınlaması bekleniyor.
KPSS daha önce sıcaklığın bazı yerlerde çok yüksek olduğu Temmuz ayında yapılıyordu.
ÖSYM KPSS TARİHİNİ DEĞİŞTİRECEK
Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in edindiği bilgiye göre, KPSS havaların daha serin olduğu Eylül ayına alınacak.
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