2025 KPSS ne zaman yapılacak?

ÖSYM'nin KPSS, ÖABT, YKS, ALES gibi sınavların da içinde olduğu 2025 sınav takvimini Kasım ayı içinde yayınlaması bekleniyor.

KPSS daha önce sıcaklığın bazı yerlerde çok yüksek olduğu Temmuz ayında yapılıyordu.

ÖSYM KPSS TARİHİNİ DEĞİŞTİRECEK

Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in edindiği bilgiye göre, KPSS havaların daha serin olduğu Eylül ayına alınacak.

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