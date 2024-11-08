Aynı konsere kız ve erkek öğrencilerin verdiği farklı tepkiler

Gümüşhane'de KYK yurtlarında kalan kız ve erkek üniversite öğrencileri için sınavlar öncesinde düzenlenen ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sosyal medya hesabında yayınlanmasının ardından birçok sosyal medya platformunda da binlerce kez paylaşılan video viral oldu. Kız ve erkek yurtlarında aynı gün düzenlenen ve aynı şarkıların çalındığı konserde kız öğrencilerin çok eğlendiği görülürken, erkek öğrencilerin hiç eğlenmiyormuş gibi sergiledikleri tavır sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Erkek öğrenciler bu durumu konserin sabahın erken saatlerinde olmasına bağlarken, kız öğrenciler ise bunu erkeklerin olmadığı yerde doyasıya eğlenebildiklerini söyleyerek açıkladı.

"Derbi maçı olsaydı siz o zaman erkekleri görürdünüz"

Videoyu sonradan izleyince çok güldüğünü söyleyen Furkan Yücel, "Gece uyumamıştım, sabahlamıştım. Sese uyandım. Videoda zaten halimiz belli oluyordu. Video patlamış, sosyal medya platformlarında 15 milyona kadar izlenmiş. Arkadaşlarımız aradı videodan sonra, biz de izleyince çok güldük. Bizim doğamızda var bu ama burada bir derbi maçı olsaydı siz o zaman erkekleri görürdünüz" dedi.

Yahya Samur da, "Sabah saatlerinde olmasından dolayı biraz pasif kalmış olabiliriz ama ilerleyen saatlerde açıldık. Halay ve horonlar oynandı, çok güzel eğlendik. Video çok izlendi sosyal medyada, etkinlikte güzeldi ama kızlar bizden daha fazla eğlenmiş" diye konuştu.

"Görüntülerdeki fark kızların eğlenmeyi bildiğini gösteriyor"

Konserde çok eğlendiklerini aktaran Büşra Yavuz, "Her şeyi unutarak eğlendik o gün, çok güzel geçti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz bu konuyla ilgili bir video yayınladı. Orada da gördüğümüz üzere kızlar eğlenmeyi beceriyor. Bu görüntülerdeki fark kızların eğlenmeyi nasıl bildiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Selin Baskın da, "Bence erkeklerle kızların eğlence anlayışı farklı ama biz erkeklerin olmadığı ortamlarda daha güzel eğlenebiliyoruz" dedi.