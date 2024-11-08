Bakan Kurum açıkladı: 81 ili kapsayan konut kampanyası başlatılacak
Bakan Kurum açıkladı: 81 ili kapsayan konut kampanyası başlatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kayyum' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kayyum' açıklaması
Yargıda yeni dönem 9. Yargı Paketi'yle başlayacak
Yargıda yeni dönem 9. Yargı Paketi'yle başlayacak
Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
Ekimde en çok tercih edilen ikinci el otomobil markaları
Ekimde en çok tercih edilen ikinci el otomobil markaları
ABD başkanlık seçimleri altın fiyatlarındaki yükselişi frenledi
ABD başkanlık seçimleri altın fiyatlarındaki yükselişi frenledi
MB 2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerini revize etti
MB 2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerini revize etti
Devlet hastanesinde hastaya taciz iddiası: Doktor gözaltında
Devlet hastanesinde hastaya taciz iddiası: Doktor gözaltında
AK Partili vekilin talebi AK Parti Grup Başkanı'na takıldı
AK Partili vekilin talebi AK Parti Grup Başkanı'na takıldı
Okullarda birinci dönem ara tatili bugün başlıyor
Okullarda birinci dönem ara tatili bugün başlıyor
Konut kredisi faizinde 'özel' indirim
Konut kredisi faizinde 'özel' indirim
Casusluk yasası için harekete geçildi
Casusluk yasası için harekete geçildi
Komisyondan geçti: Ruhsatsız silah ve yetkisiz çakara ceza artıyor
Komisyondan geçti: Ruhsatsız silah ve yetkisiz çakara ceza artıyor
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: İsrail ile ticaretimiz sıfır
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: İsrail ile ticaretimiz sıfır
Genç Sağlık Sen'den Aile Hekimliği Yönetmeliğine Revizyon Çağrısı
Genç Sağlık Sen'den Aile Hekimliği Yönetmeliğine Revizyon Çağrısı
Hazine nakit dengesi Ekim'de 167,3 milyar TL açık verdi
Hazine nakit dengesi Ekim'de 167,3 milyar TL açık verdi
Fed faiz kararı belli oldu
Fed faiz kararı belli oldu
9. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
9. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
7 yaşındaki Berresu, okul dönüşü rahatsızlanıp öldü
7 yaşındaki Berresu, okul dönüşü rahatsızlanıp öldü
Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 733'e çıktı
Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 733'e çıktı
250 bin Sosyal Konut Projesi'nin ihaleleri bugün başladı
250 bin Sosyal Konut Projesi'nin ihaleleri bugün başladı
Erdoğan'dan Avrupa ülkelerine 'PKK' ve 'FETÖ' çağrısı
Erdoğan'dan Avrupa ülkelerine 'PKK' ve 'FETÖ' çağrısı
Kredi kartı kullanımı patladı
Kredi kartı kullanımı patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan'da diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan'da diplomasi trafiği
Mansur Yavaş'tan CHP'den istifa edeceği iddialarına yalanlama
Mansur Yavaş'tan CHP'den istifa edeceği iddialarına yalanlama
Basılı harç pulu dönemi 2025'te sona eriyor
Basılı harç pulu dönemi 2025'te sona eriyor
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
RTÜK'ten çok sayıda televizyon kanalına 'TUSAŞ' cezası
RTÜK'ten çok sayıda televizyon kanalına 'TUSAŞ' cezası
Turist Rehberliği Meslek Kanunu Resmi Gazete'de
Turist Rehberliği Meslek Kanunu Resmi Gazete'de
Bakan Kacır: Çelik Kubbe'nin geliştirmesini hızla tamamlayacağız
Bakan Kacır: Çelik Kubbe'nin geliştirmesini hızla tamamlayacağız
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Devlet hastanesinde hastaya taciz iddiası: Doktor gözaltında

Suruç Devlet Hastanesinde görevli dahiliye doktoru, kadın hastayı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Hastaya tacizde bulunduğu iddia edilen doktor açığa alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2024 10:23, Son Güncelleme : 08 Kasım 2024 10:52
Yazdır
Devlet hastanesinde hastaya taciz iddiası: Doktor gözaltında

Olay, Suruç Devlet Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Dahiliye Uzmanı Dr. H.F.V., muayeneye gelen kadın hasta L.İ.'yi (25) taciz etti. Bunun üzerine kadın, hastaneye kontrol için ikinci kez gittiği sırada cep telefonunu odadaki pencerenin kenarına koyarak kayıt yaptı ve tacizi ortaya çıkardı. L.İ., kayıt altına aldığı görüntülerle birlikte polise giderek doktor hakkında şikayette bulundu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde doktor H.F.V. polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hastayı taciz ettiği iddia edilen doktor açığa alındı

Suruç Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Suruç Devlet Hastanesinde görevli Uzman Tabip H.F.V. hakkında Hastane Hasta Hakları Birimi ve Suruç Cumhuriyet Başsavcılığına cinsel taciz iddiaları ile ilgili yapılan şikayet neticesinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belirtilen personel hakkında adli işlem başlatılarak gözaltı kararı verilmiş, ayrıca Kaymakamlığımız tarafından görevden uzaklaştırılmış Valiliğimizden idari soruşturma başlatılması talep edilmiştir" denildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber