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Dolar 34,37 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 34,3650 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2024 10:37, Son Güncelleme : 08 Kasım 2024 10:59
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Dolar 34,37 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 değer kazanarak 34,2190'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 34,3650'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 37,0460'tan, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazanarak 44,5750'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yatay seyirle 104,5 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan indirmesinin ardından karışık bir seyir izlenirken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın yapacağı yılın 4. Enflasyon Raporu sunumu yatırımcıların odağına yerleşti.

Dün, Fed politika faizini beklentiler dahilinde bu yıl ikinci kez indirerek 4,50-4,75 aralığına çekti.

Fed'den yapılan açıklamada, son göstergelerin ekonomik faaliyetin sağlam hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtildi.

Yılın başından bu yana iş gücü piyasası koşullarının genel olarak gevşediğine işaret edilen açıklamada, işsizlik oranının yükseldiği ancak düşük kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerleme kaydetse de bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği belirtilerek, "Komite, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasına yönelik risklerin kabaca dengede olduğunu değerlendirmektedir." ifadesi kullanıldı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, ABD'deki başkanlık seçiminin yakın vadede politika kararları üzerinde hiçbir etkisinin olmayacağını bildirdi.

Powell, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın kendisinden görevi bırakmasını istemesi halinde de istifa etmeyeceğini belirtti.

Ekonominin genel olarak güçlü ve son iki yılda hedeflerine doğru önemli ilerleme kaydettiğini ifade eden Powell, iş gücü piyasasının soğusa da sağlam kalmaya devam ettiğini, enflasyonun ise önemli ölçüde hafiflediğini söyledi.

Powell, "Politika duruşumuzun uygun bir şekilde yeniden ayarlanmasıyla, ekonomideki ve iş gücü piyasasındaki gücün korunabileceğinden ve enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye düşeceğinden emin olmaya devam ediyoruz." dedi.

Dünkü toplantıda Powell'ın mesajlarından alınan sinyallerin makroekonomik istikrar için önemli olduğunu vurgulayan analistler, başkanın siyasi yorumlar yapmaktan kaçındığını söyledi.

Fed'in faiz kararı ve Powell'ın açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 2024 yılının son toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi daha yapacağına yönelik tahminler yüzde 78 ihtimalle fiyatlanıyor.

Günün geri kalanında, yurt içinde TCMB'nin açıklayacağı yılın 4. Enflasyon Raporu'nun, yurt dışında ise Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104 seviyesinin destek, 105,5 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını belirtti.

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