Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2024 11:10, Son Güncelleme : 08 Kasım 2024 11:11
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Açıklamada, her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği kaydedildi.