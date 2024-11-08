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Parken Stadı'nda Kopenhag'a kaybetmeyen ilk Türk takımı

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında konuk olduğu Kopenhag ile 2-2 berabere kalan RAMS Başakşehir, Danimarka temsilcisine Parken Stadı'nda yenilmeyen ilk Türk takımı oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2024 11:18, Son Güncelleme : 08 Kasım 2024 11:18
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Parken Stadı'nda Kopenhag'a kaybetmeyen ilk Türk takımı

Dün akşam oynanan maç öncesi Parken Stadı'nda Türk takımları Kopenhag'a karşı 5 kez sahaya çıkmış ve bu 5 maçı da Danimarka temsilcisi kazanmıştı. Başakşehir'in elde ettiği beraberlikle ilk kez bir Türk takımı Parken Stadı'ndan puanla ayrıldı.

Daha önce Kopenhag, Parken Stadı'nda Galatasaray'ı 2, Başakşehir, Trabzonspor ve Sivasspor'u 1'er kez mağlup etti.

Parken'de Türk takımlarının Kopenhag'a karşı aldığı sonuçlar şöyle:

TarihMaçSkor
07.11.2024Kopenhag-Başakşehir2-2
12.12.2023Kopenhag-Galatasaray1-0
16.08.2022Kopenhag-Trabzonspor2-1
26.08.2021Kopenhag-Sivasspor5-0
05.08.2020Kopenhag-Başakşehir3-0
05.11.2013Kopenhag-Galatasaray1-0

- Parken'de ilk kez 2 gol

Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, aynı zamanda Parken Stadı'nda 2 gol atan ilk Türk takımı da oldu.

Kopenhag'a karşı Türk takımlarının geçmişte oynadığı 5 maçta yalnızca 1 golü bulunuyordu. Bu tek gol de Trabzonspor'dan gelmişti.

Başakşehir; Philippe Keny ve Krzysztof Piatek ile Parken Stadı'nda 2 gol atmayı başardı.

- UEFA Konferans Ligi'nde ilk puan

Turuncu-lacivertli ekip, bu sezon yeni formatıyla oynanan UEFA Konferans Ligi'nde de ilk puanını Danimarka deplasmanında elde etti.

UEFA Konferans Ligi'ne 3 eleme turunu geçerek kalan Başakşehir, lig formatında oynadığı ilk maçta Avusturya ekibi Rapid Wien'e sahasında 2-1, Slovenya ekibi Celje'ye de deplasmanda 5-0 mağlup olmuştu.

İstanbul ekibi, dördüncü maçını 27 Kasım'da sahasında Moldova ekibi Petrocub ile oynayacak.

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