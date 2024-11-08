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İki Milli yıldız, dünyanın en değerli 10 futbolcusu arasında

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) raporuna göre, dünyanın en değerli 21 yaş altı 10 futbolcusu arasında milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız da yer aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2024 11:23, Son Güncelleme : 08 Kasım 2024 11:24
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İki Milli yıldız, dünyanın en değerli 10 futbolcusu arasında

İsviçre merkezli CIES, yayımladığı raporunda, dünyanın en değerli 21 yaş altı 100 futbolcusunu açıkladı.

Piyasa değeri en yüksek oyuncu, Barcelona'nın 17 yaşındaki İspanyol futbolcusu Lamine Yamal oldu. Faslı bir baba ile Ekvator Ginesi'nden bir annenin çocuğu olan Yamal, 180,9 milyon avroluk değeriyle ilk sırada yer aldı.

19 yaşındaki milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız, dünyanın en değerli 21 yaş altı 10 futbolcusu arasında gösterildi.

Real Madrid forması giyen Arda Güler, 76,7 milyon avroluk değeriyle listede 8. sırada bulunurken Juventus'tan Kenan Yıldız ise 72,3 milyon avroluk değeriyle 10. sırada yer aldı.

İlk 10'da ikişer Türk, İngiliz ve Brezilyalı futbolcu ile birer İspanyol, Fransız, Portekiz ve Arjantinli oyuncu bulunuyor.

Dünyanın en değerli 21 yaş altı 10 futbolcusu şunlar:

SıraFutbolcuDeğeri (Avro)YaşÜlkeTakım
1Lamine Yamal180,917,3İspanyaBarcelona
2Alejandro Garnacho114,820,3ArjantinManchester United
3Warren Zaire-Emery10918,6FransaPSG
4Savio Moreira10120,5BrezilyaManchester City
5Joao Neves99,820,1PortekizPSG
6Endrick Felipe97,718,2BrezilyaReal Madrid
7Rico Lewis87,219,9İngiltereManchester City
8Arda Güler76,719,6TürkiyeReal Madrid
9Kobbie Mainoo74,819,5İngiltereManchester United
10Kenan Yıldız72,319,5TürkiyeJuventus

- İlk 100'de 5 Türk oyuncu

Dünyanın en değerli 21 yaş altı 100 futbolcusu arasında 5 Türk futbolcu bulunuyor.

Arda ve Kenan ile ilk 100'de Beşiktaş'ta forma giyen 19 yaşındaki Semih Kılıçsoy, Eintracht Frankfurt takımının 18 yaşındaki oyuncusu Can Uzun ve Kasımpaşa forması giyen 18 yaşındaki Yasin Özcan yer aldı.

Listede 8. sırada yer alan Arda Güler'in ardından 10. sırada Kenan Yıldız, 50. sırada Semih Kılıçsoy, 63. sırada Can Uzun ve 98. sırada Yasin Özcan bulunuyor.

Dünyanın en değerli 21 yaş altı 100 futbolcusu arasındaki Türk oyuncular şunlar:

SıraFutbolcuDeğeri (Avro)YaşTakım
8Arda Güler76,719,6Real Madrid
10Kenan Yıldız72,319,5Juventus
50Semih Kılıçsoy28,819,2Beşiktaş
63Can Uzun24,418,9Eintracht Frankfurt
98Yasin Özcan14,818,5Kasımpaşa

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