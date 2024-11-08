Müşteriler kasım indirimlerinden yıllık alışveriş yapıyor

AA muhabirine açıklamada bulunan Özgün, kasım ayı boyunca Hepsiburada'da modadan teknolojiye, tekstilden kozmetiğe kadar birçok kategoride ürünün, cazip fırsatlarla müşterilerle buluşacağını söyledi.

Özgün, kasım ayının ilk haftasında "Efsane Kasım Efsane Marka Günleri" kampanyasıyla indirimli ürünleri müşterileriyle buluşturduklarını belirterek, "Dünyaca ünlü markaların elektronik, giyim, mutfak eşyaları ve kozmetik ürünlerinde avantajlı fiyatlar müşterilere sunuldu." ifadelerini kullandı.

Başlayacak diğer kampanyalara değinen Özgün, "Efsane 11 İndirimleri ve 11.11 Kampanyası ile yüksek talep gören teknoloji ürünlerinden beyaz eşya, akıllı telefon, moda ve televizyonlara kadar genişletilmiş fırsatlar yer alırken, ev dekorasyon ürünleri, mobilya, mutfak gereçleri ve kişisel bakım ürünlerinde de büyük indirimlerin devam edecek." açıklamasında bulundu.

Özgün, kasımda büyük indirimlerin yanı sıra yüz binlerce üründe geçerli kampanyalar ve müşterilerin alım gücünü destekleyen ödeme ve vadelendirme çözümleriyle de fırsatlar sunduklarını vurgulayarak, Efsane Kasım kampanyası boyunca Hepsiburada'da modadan teknolojiye, tekstilden kozmetiğe kadar birçok kategoride milyonlarca ürünün tüketiciyle buluştuğunu ve bu yıl kasım ayında yine en çok moda, kozmetik, kişisel bakım ve teknoloji kategorisinde yüksek satışlar hedeflediklerini dile getirdi.

Müşterilerinin aynı zamanda temel tüketim ürünlerine de yüksek ilgi gösterdiğini ve yıl boyunca ihtiyaç duyacakları ürünleri kasım indirimlerinden yararlanarak satın aldıklarına değinen Özgün, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiğimiz saha araştırmasında da, tüketiciler, kasım indirimlerinde yüzde 79 ile en çok moda, yüzde 47 ile kozmetik, yüzde 40 ile cep telefonu ve aksesuarları, yüzde 37 ile de ev tekstili ve dekorasyonu kategorilerinde alışveriş yapmayı planlıyor. Kadınların en çok moda ve kozmetik kategorilerini tercih ettiği görülürken, erkekler cep telefonu ve aksesuarları kategorisini tercih ediyor. Bu araştırmadan yola çıkarak bu alanlarda satış bekliyoruz."

- "8 milyar lira tasarruf sağlamayı hedefliyoruz"

Özgün, bu yıl sipariş edilen ürün sayısının 45 milyona çıkmasını ve indirimli alışverişlerle hane ekonomilerine 8 milyar lira tasarruf sağlamayı hedeflediklerini belirterek, kasım ayı boyunca müşterilerine güvenle alışveriş yapabilecekleri benzersiz ve ekonomik bir platform sağlamayı hedeflediklerini aktardı.

Kampanya süresince yaşanacak yoğunluğa yönelik sorunsuz ve hızlı hizmet sunabilmek için perakende operasyonlarını 7 kentteki 11 depoda gerçekleştirmek için planlarını aylar öncesinden yaptıklarını aktaran Özgün, "Depolarımızdan yüz binlerce ürünü Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerimize ulaştırmak için hazırlıklarımızı tamamladık. 2 katın üzerinde artacak iş hacmini yönetmek üzere gerekli yatırımları hayata geçirdik, toplam araç filomuzu yüzde 80 genişlettik. Operasyon merkezlerimize ilave olarak sağladığımız 1300 kişilik dönemsel destekle, toplamda 10 bin kişiyi aşan güçlü ekibimizle hizmet veriyoruz." bilgisini paylaştı.

Özgün, internetten alışveriş yaparken güvenli ve memnuniyet odaklı bir deneyim sağlamak adına kullanıcıların bazı temel konulara özen göstermesinin oldukça önemli olduğunu kaydetti.

Güvenilir ve tanınmış markaların ürünlerini tercih etmenin, satıcıların geçmiş performansını incelemenin ve kullanıcı yorumlarını değerlendirmenin, alışveriş kararlarını destekleyen etkili yöntemler arasında yer aldığını aktaran Özgün, "Bu doğrultuda, biz de Hepsiburada olarak kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve alışveriş sürecini daha güvenilir kılmak amacıyla, Türkiye'de bir ilk olan 'Değerlendirme Özeti' özelliğini ChatGPT ile entegre ettik. Bu özellik sayesinde platformumuzda yer alan ürünlere yapılan tüm tüketici yorumlarını tarafsız bir şekilde özetleyerek sunuyoruz. Böylece kullanıcılarımız, binlerce yorumu incelemek zorunda kalmadan ürünler hakkında hızlı ve güvenilir bilgiye ulaşabiliyor." diye konuştu.