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Eşe geç saatte evi süpürdüğü gerekçesiyle boşanma davası

İSTANBUL'DA 2 yıl önce evlenen Emre E. (33), eşi Feyza K.E.'ye (29), 9'uncu ayda geç saatlerde evi süpürerek çevreyi rahatsız ettiği ve hızlı araç kullanarak kendisinin canını tehlikeye attığı gerekçesiyle boşanma davası açtı. Çiftin boşanma davası sürerken, Feyza K.E.'nin avukatı Ümit Erdoğan, "Açıkçası, ortada gerçek bir boşanma nedeni bulamadık. Cevap verirken zorlandık" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Kasım 2024 11:45, Son Güncelleme : 08 Kasım 2024 11:45
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Eşe geç saatte evi süpürdüğü gerekçesiyle boşanma davası

Teknisyen Emre E., 2022'de 3 yıldır birliktelik yaşadığı iç mimar Feyza K.E. ile hayatını birleştirdi. Emre E., evlendikten 9 ay sonra Anadolu Nöbetçi Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı. Emre E., dava dilekçesinde; uyarılarına rağmen eşinin geç saatlerde evi süpürdüğünü, kıskançlık nedeniyle kendisinin de bulunduğu aracı hızlı sürdüğünü belirtti. Emre E. ayrıca 200 bin lira manevi, 300 bin lira da maddi tazminat talebinde bulundu.

'HEP BAŞKALARINI DÜŞÜNÜYORSUN'

Dilekçede, şu ifadeler yer aldı:

"Çevresindeki insanları da rahatsız etmekten çekinmemiştir. Evliliğin henüz üçüncü haftasında alt komşuları bebeği olduğu için makineyi geceleri çalıştırmamasını rica etmesine rağmen davalı gece geç saatlerde makine çalıştırmaya ve evi süpürmeye devam etmiştir. Müvekkil kendisini uyardığında da 'Hep başkalarını düşünüyorsun' diyerek müvekkille kavga etmiştir. Akabinde iki defa daha yönetici tarafından hakkında şikayet olduğu belirtilmiştir ve davalı yolda ya da otoparkta gördüğü bir kadın yüzünden müvekkille tartışmaya başlamış ve yine yola çıktıklarında arabayı çok hızlı sürerek hem müvekkilin hem de kendisinin canını tehlikeye atmıştır."

Feyza K.E. ise karşı tarafın dava dilekçesine verdiği yanıtta; iddia edilen olayların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını belirterek 1 milyon lira tazminat talep etti.

'GERÇEK OLAYLARI KOYMANIZ LAZIM'

Feyza K.E.'nin avukatı Ümit Erdoğan, "Çift yaklaşık 9 ay evli kalmış, ardından koca tarafından boşanma davası açılmış. Burada birçok boşanma nedeni bulunuyor ve bu durum da onlardan biri. Ancak arabayı hızlı kullanmak tek başına bir boşanma nedeni olamaz. Davanın açılma nedeni, aile birliğinin temelinden sarsılması. Ancak bu genel nedenin içine somut ve gerçek olayları koymanız lazım. Bu durum tek başına yeterli olmaz" dedi.

'DAHA ÇOK BAHANE GİBİ DURUYOR'

Dava dilekçesinde, Feyza K.E.'nin gece saatlerinde elektrikli aletleri çalıştırdığına dair iddialara ilişkin avukat Erdoğan, "Müvekkil çalışan bir kadın ve eve akşam 20.00-21.00 gibi gelerek bu işleri yapması normal. Tabii, aile birliğinin temelinden sarsılması nedeninde birçok olay alt alta sıralanabilir; ancak bu olayların somut ve gerçek olması gerekir. Buradaki iddialar, gerçek bir nedenden ziyade daha çok bahane gibi duruyor" diye konuştu.

'BOŞANMAK İSTEMEDİĞİNİ BELİRTTİ'

Erdoğan, "Bu dosya bize geldiğinde zaten koca boşanma davasını açmıştı. Müvekkil eşini sevdiği için boşanmak istemediğini belirtti ve biz de buna yönelik bir cevap dilekçesi sunduk. Açıkçası, ortada gerçek bir boşanma nedeni bulamadık. Cevap verirken zorlandık. Elektrikli aletlerin çalıştırıldığı saatle ilgili sorunları boşanma gerekçesi olarak göstermek zor. Buna karşı yazacak çok da bir şey bulamıyorsunuz" dedi.

Diğer yandan boşanma davası geçen yılın eylül ayından beri çekişmeli sürerken, son olarak üçüncü duruşması görülen davada herhangi bir karar çıkmadı.

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