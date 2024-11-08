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Antalya-Rize arasında direkt uçuşlar başladı

Antalya-Rize arasında kış sezonu boyunca haftada iki gün gerçekleştirilecek direkt uçuşların ilki gerçekleştirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2024 12:28, Son Güncelleme : 08 Kasım 2024 12:29
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Antalya-Rize arasında direkt uçuşlar başladı

Antalya Havalimanı'ndan 08.30'da 151 yolcusuyla kalkan uçak, Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yaptı. Aynı uçak daha sonra Rize'den Antalya'ya ilk seferini saat 10.55'te düzenledi.

Antalya'dan Rize'ye gelen yolculardan Mehmet Okumuş, gazetecilere, ilk uçuş dolayısıyla heyecanlı olduğunu söyledi.

Antalya-Rize uçuşlarının başlamasının önemine işaret eden Okumuş, "Antalya sadece Türkiye'de değil, dünyada önemli bir turizm destinasyonu. İş için Antalya'ya gitmiştim. Bugün de gerçekleştirilen uçakla Rize'ye geldim. Yaz sezonu olmamasına rağmen uçak doluydu. Uçakta yabancı yolcular vardı." dedi.

Okumuş, Antalya-Rize arasında direkt sefer düzenlenmesinin yöreye canlılık getireceğini dile getirerek, "Turizme önemli katkılar da sağlayacak. Bununla yeterli kalmaması lazım. Bu güzel yatırım burada yapılmış. Uçuş sayılarının daha da artırılması gerekiyor. Havalimanı yapılmasının gerçek amacına ulaşmış olacak." diye konuştu.

Çocuklarıyla Antalya'dan Rize'ye gelen Esra Karaaslan ise direkt sefer sayesinde memleketine kolaylıkla geldiklerini söyledi.

İlk uçuş olmasının kendilerini biraz heyecanlandırdığını anlatan Karaaslan, "Uçaktan inerken alkışlar filan oldu. Alanya'da yaşıyorum. Memlekete gelmek için Alanya'dan Antalya'ya gidiyorum. Oradan İstanbul'a, oradan da aktarmalı Rize'ye geliyorduk. Daha önce uçakla 6-7 saate geliyordum. Şimdi 1,5 saate geldim. Çok güzeldi. Bu uçuşların devamını istiyoruz. Direkt uçuşu görür görmez bilet aldım. O yüzden bayağı heyecanlıydık." ifadelerini kullandı.

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