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Mansur Yavaş'tan 'konser bütçesi' açıklaması

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen konser etkinliklerine ilişkin harcama kalemlerinin ilan edileceğini, gerçekleştirilen teftiş sonucunda kusur ve suçu tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Kasım 2024 15:09, Son Güncelleme : 08 Kasım 2024 15:10
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Mansur Yavaş'tan 'konser bütçesi' açıklaması

Mansur Yavaş, yazılı açıklama ile 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 101'inci yılına özel düzenlenen konser etkinliğinin bütçesi ile ilgili başlatılan soruşturma ve incelemenin tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "Buna ilave olarak 19 Mayıs'ta Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı özelinde düzenlediğimiz bir dizi konser etkinliğinin bütçesiyle ilgili dile getirilen iddialar da soruşturma ve inceleme kapsamına alınmıştır. Kalem kalem nereye ne kadar harcandığını tüm şeffaflığı ile ortaya koyacağımız etkinlik giderleriyle ilgili yakında kapsamlı bilgilendirmeyi kamuoyuyla paylaşacağız. Şurası bilinmelidir ki bahsedilen rakamların yürütülmeye çalışılan algı operasyonunda iddia edildiği gibi olmadığı açıktır. Gerek iktidar partisine mensup belediyelerin, bakanlıkların ve gerekse bizden önceki döneme ait etkinliklerin giderlerini karşılaştırmalı bir şekilde tek tek ortaya koyacağımızın bilinmesini isteriz" dedi.

'SÖZÜ EDİLEN RAKAMLAR, TOPLAM MALİYETİNİ YANSITMAKTADIR'

Sanatçılara ödendiği iddia edilen ücretlerin, organizasyonların toplam maliyeti olduğunu aktaran Yavaş, "Öncelikle sözü edilen rakamlar, organizasyonların toplam maliyetini yansıtmaktadır ve bu miktarın tamamı sanatçılara ödenen ücretler değildir. Sanatçılara ödenen bedel, organizasyon firmaları tarafından karşılanan toplam maliyetin sadece bir parçasıdır. Kalan tutarlar ise etkinliklerin diğer masraflarını, örneğin; ses düzeni, sahne kurulumu, teknik ekipman, ulaştırma ve diğer organizasyon giderlerini kapsamaktadır. Tüm harcama kalemleriyle birlikte detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde Belediye Meclisi'mizde paylaşacağız. Ankaralılar müsterih olsun. Teftiş sonucunda, kim olursa olsun, kusuru ve suçu olan varsa kimsenin arkasında olmayacağız, bizzat belediyemiz tarafından savcılığa şikayette bulunulacaktır" açıklamasında bulundu.

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