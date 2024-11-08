İşten çıkan genç kazada öldü, acı haberi alan baba kalp krizi geçirdi

K.S. yönetimindeki 40 AK 700 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen A.G.'nin kullandığı 40 AHH 829 plakalı otomobil, Budak köyü yakınlarında çarpıştı. Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Y.E.'nin (23) hayatını kaybettiği belirlenirken, K.S. ve H.B. adlı yaralılar Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Oğlunun kaza geçirdiği haberini duyan baba M.E. ise kalp krizi geçirdi. Baba M.E. de ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.