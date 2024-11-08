DEVA Partisi Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA (AA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin yeni yönetim kurulu üyeleri, milletvekilleri ve partililerle Anıtkabir'i ziyaret etti.



Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü vesilesiyle kongre sonrası seçilen yeni yönetim, milletvekili ve partililerle Anıtkabir'i ziyaret eden Babacan, beraberindeki partililerle Aslanlı Yol'dan yürüdü.

Ali Babacan'ın Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Beraberindeki heyetle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Babacan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Babacan, deftere şunları yazdı:



"Tam demokrasi hedefiyle yola çıkan partimize, mücadeleniz her daim ışık tutuyor"

"Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ebediyete irtihalinizin 86. yıl dönümünde sizi şükranla yad ediyoruz. Bugün DEVA Partili yol arkadaşlarımla karşınızdayız. Çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü bir yönetim anlayışını ülkemizde daimi kılmak için çalışmaya ilk günkü heves ve heyecanla devam ediyoruz. Tam demokrasi hedefiyle yola çıkan partimize, mücadeleniz her daim ışık tutuyor. Ruhunuz şad olsun."