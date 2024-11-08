Kayıtlı işsiz sayısı hem aylıkta hem yıllık bazda azaldı

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşgücü Piyasası ve İstatistik Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan Eylül 2024 İstatistik Bülteni'ne göre kayıtlı işsiz sayısı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,41 oranında düştü.

Aylık bazda kayıtlı işsiz sayısının 80 bin kişi alazdığı Eylül'de kayıtlı işsizlerin yüzde 47,8'i erkek, yüzde 52,2'si kadın, yüzde 22,3'ü 15-24 yaş grubunda yer aldı.

İşkur verilerine göre kayıtlı işsiz sayısı yıllık bazda Eylül'de 266 bin kişi azalarak 2 milyon 292 bin 472 oldu. Yıllık bazda kayıtlı işsiz sayısı yüzde 10,41 azaldı.

134 bin 70 işe yerleşti

Eylül ayında İşkur aracılığıyla 78 bin 274'ü erkek, 55 bin 796'sı kadın olmak üzere 134 bin 70 kişi işe yerleşti. 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde ise 1 milyon 80 bin 189 işe yerleştirmeye aracılık

edildi.

Ocak-Eylül 2024 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe "İmalat" alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla "Turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi ve reyon görevlisi" mesleklerinde gerçekleştirildi.

İşkur Ocak-Eylül 2024 döneminde 411 bin 528 kadın, 394 bin 79 genç, 30 bin 585 engelli ve 199 bin 776 yükseköğrenim mezununu işe yerleştirildi.

Eylül ayında 215 bin 986 açık iş alındı

Eylül ayında İşkur'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 215 bin 986 oldu. 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde ise 2 milyon 11 bin 836 açık iş alındı.

Açık işlerin yüzde 99'u özel sektörden alınan açık işlerden oluşurken sektörler itibarıyla en fazla açık iş 791 bin 258 ile imalat sanayi sektöründen alındı.