Okul yemeği öğrencileri hastanelik etti! 14 öğrenci tedavi altında

Açıklamada, "Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerimizin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilmiştir. Olayla ilgili gerekli incelemeler başlatılmış olup, soruşturma süreci titizlikle yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kurtalan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, lisede yatılı olarak öğrenim gören 19 öğrencinin sabah saatlerinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Polat, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu, yapılacak tetkik ve gözlemlerin ardından taburcu edileceklerini bildirdi.

Öğrenciler, okul idaresi ve öğretmenler tarafından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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