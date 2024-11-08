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Peynir ve çay diye neler satmışlar! Ürün sayısı 737 oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Bazı peynir ve çay markalarının içeriklerinde yabancı maddeler tespit edildi. Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 737'ye yükseldi. İşte o marka ve ürünler.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Kasım 2024 15:56, Son Güncelleme : 08 Kasım 2024 15:58
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Peynir ve çay diye neler satmışlar! Ürün sayısı 737 oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

ÜRÜN SAYISI 737 OLDU

Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 132'ye, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 737'ye yükseldi. Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile bazı ürünlere kanatlı eti, sakatat ve domuz eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk listede yer aldı.

Listeye eklenen ürünlerde, tereyağı, kaymak ve tost peynirinde yağ oranının düşük olması, yoğurtta jelatin görülmesi, zeytinyağına tohum yağları karıştırılması, bazı ürünlerde ilaç etken maddesi tespiti, kıyma ve köftede tek tırnaklı tespiti gibi çeşitli uygunsuzluklar belirlendi. Birçok çay markasının içeriğine ilaç etken maddesi koyduğu tespit edildi.

PEYNİR YERİNE NE YEDİRMİŞLER!

Diğer yandan bazı firmaların ise zeytinyağına tohum yağı karıştırdığı, yağlı tost peynirlerine ise bitkisel yağ ve nişasta karıştırdığı öğrenildi.

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