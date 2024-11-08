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'Jose Mourinho Fenerbahçe'yi bitirdi'

Fenerbahçe'nin Alkmaar'a 3-1 yenildiği maçı değerlendiren Nihat Kahveci, Jose Mourinho ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Kahveci, Portekizli teknik adamın tercihleriyle sarı-lacivertli takımı adeta bitirdiğini söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Kasım 2024 20:20, Son Güncelleme : 08 Kasım 2024 20:22
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'Jose Mourinho Fenerbahçe'yi bitirdi'

Fenerbahçe, Avrupa Ligi 4. hafta mücadelesinde deplasmanda Alkmaar ile kozlarını paylaştı.

Sarı-lacivertli takım rakibine 3-1 yenilerek 5 puanda kaldı ve ilk 8 şansını zora soktu. Karşılaşmayı değerlendiren Nihat Kahveci, Mourinho'nun tercihlerini eleştirdi.

Ünlü yorumcunun Kontraspor YouTube kanalındaki açıklamaları şöyle...

Mourinho kusura bakma kulübede değildin, cezalıydın. Yukarıdan oyunu izliyorsun daha net görüyorsun orta sahayı bu kadar 58. dakikada değişiklikle nasıl boş bırakırsın.

Forveti çiftle tamam, ben hiç bir şey demem ama Szymanski'yi sola atıyorsun Maximin'i çıkararak Fred ile Amrabat kalıyor. Rakip çift forvet diye Amrabat iki stoper arasına giriyor. Forvet tek başına kalıyor orada.

Ne oldu? Tiki taka bilardo gibi paslaştılar aynı tarz golleri yedi Fenerbahçe.

Ön tarafta bu kadar pozisyona girip atamazsan, defansta yürüyerek gelip hiçbir müdahalede bulunamazsan ne yapacaksın? Bu değişikliğe gerek yoktu, orta sahayı o kadar boş bırakmaya gerek yoktu.

Mourinho bugün orta sahayı tek başına bırakarak bitirdi Fenerbahçe'yi.

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