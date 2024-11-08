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Rekabet Kurumu'ndan iki ilaç şirketine ceza

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Menarini Sağlık ve İlaç Sanayi Ticaret AŞ'ye 42,1 milyon lira, Genveon İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 35,7 milyon lira idari para cezası kesilmesini kararlaştırdı.

Haber Giriş : 08 Kasım 2024 19:26, Son Güncelleme : 08 Kasım 2024 19:27
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Rekabet Kurumu'ndan iki ilaç şirketine ceza

Rekabet Kurulu, Menarini Sağlık ve İlaç Sanayi Ticaret AŞ'ye 42,1 milyon lira, Genveon İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 35,7 milyon lira idari para cezası kesilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, söz konusu teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sonuçlandığı bildirildi.

Açıklamada, Rekabet Kurulu kararlarıyla Arveles, Sulcid, Sustenium, Kaleidon gibi ürünleri bünyesinde bulunduran Menarini Sağlık ve İlaç Sanayi Ticaret AŞ ve Clasem, Sidefer, Cistus Pastil gibi ürünleri bulunan Genveon İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında teşebbüslerin uzlaşma metinleri gönderdiği belirtildi.

Söz konusu uzlaşma metinleri sonucuna yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Menarini Sağlık ve İlaç Sanayi Ticaret AŞ'nin rakibiyle rekabete hassas bilgi değişimi gerçekleştirdiği ve bu yolla kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle Menarini Sağlık ve İlaç Sanayi Ticaret AŞ'ye 42 milyon 148 bin 808 lira, Genveon İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'nin rakipleriyle iş gücü piyasasında birbirlerinin çalışanlarını işe almamaya yönelik olarak centilmenlik anlaşmaları yapmak suretiyle anlaşma/uyumlu eylem içinde olduğu ve bu yolla kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle Genveon İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 35 milyon 722 bin 195 lira idari para cezası uygulanmasına ve yürütülen soruşturmanın anılan teşebbüsler bakımından uzlaşmayla sonlandırılmasına karar verilmiştir."

Öte yandan, açıklamada, aynı soruşturma kapsamında daha önce GlaxoSmithKline İlaçları Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 33 milyon 321 bin 564 lira, Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 184 milyon 363 bin 976 lira, Bilim İlaç Sanayii ve Ticaret AŞ'ye 155 milyon 488 bin 332 lira, Drogsan İlaçları Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 30 milyon 593 bin 234 lira idari para cezası uygulandığı ve soruşturmanın anılan teşebbüsler bakımından uzlaşmayla sonlandırıldığı hatırlatıldı.

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