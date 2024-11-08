Belediye başkanının oğlu silahla başından vurulmuş halde bulundu
Belediye başkanının oğlu silahla başından vurulmuş halde bulundu
Kadının kocasına attığı tencere kapağı 'silah' sayıldı
Kadının kocasına attığı tencere kapağı 'silah' sayıldı
Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
Rojin'in babası: 23 gündür otopsi çıkmadı
Rojin'in babası: 23 gündür otopsi çıkmadı
Bakanlık Çorum'daki patlamadan etkilenenlere maddi destek sağlayacak
Bakanlık Çorum'daki patlamadan etkilenenlere maddi destek sağlayacak
Peynir ve çay diye neler satmışlar! Ürün sayısı 737 oldu
Peynir ve çay diye neler satmışlar! Ürün sayısı 737 oldu
7 yaşındaki çocuğu yere fırtlatan cani yeniden tutuklandı
7 yaşındaki çocuğu yere fırtlatan cani yeniden tutuklandı
Okul yemeği öğrencileri hastanelik etti! 14 öğrenci tedavi altında
Okul yemeği öğrencileri hastanelik etti! 14 öğrenci tedavi altında
Kayıtlı işsiz sayısı hem aylıkta hem yıllık bazda azaldı
Kayıtlı işsiz sayısı hem aylıkta hem yıllık bazda azaldı
Okullarda ilk ara tatil başladı
Okullarda ilk ara tatil başladı
Ekim'de yatırımcısına en çok kazandıran yatırım belli oldu
Ekim'de yatırımcısına en çok kazandıran yatırım belli oldu
'Vali çık lan buraya' diyen gösterici tutuklandı
'Vali çık lan buraya' diyen gösterici tutuklandı
Bekçilerle ilgili yeni düzenleme: Üst arama yetkisi verildi
Bekçilerle ilgili yeni düzenleme: Üst arama yetkisi verildi
MB Başkanı Karahan'dan 'asgari ücrete zam' açıklaması
MB Başkanı Karahan'dan 'asgari ücrete zam' açıklaması
81 ili kapsayan sosyal konut kampanyası başlatılacak
81 ili kapsayan sosyal konut kampanyası başlatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kayyum' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kayyum' açıklaması
Yargıda yeni dönem 9. Yargı Paketi'yle başlayacak
Yargıda yeni dönem 9. Yargı Paketi'yle başlayacak
Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
Ekimde en çok tercih edilen ikinci el otomobil markaları
Ekimde en çok tercih edilen ikinci el otomobil markaları
ABD başkanlık seçimleri altın fiyatlarındaki yükselişi frenledi
ABD başkanlık seçimleri altın fiyatlarındaki yükselişi frenledi
MB 2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerini revize etti
MB 2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerini revize etti
Devlet hastanesinde hastaya taciz iddiası: Doktor gözaltında
Devlet hastanesinde hastaya taciz iddiası: Doktor gözaltında
AK Partili vekilin talebi AK Parti Grup Başkanı'na takıldı
AK Partili vekilin talebi AK Parti Grup Başkanı'na takıldı
Konut kredisi faizinde 'özel' indirim
Konut kredisi faizinde 'özel' indirim
Casusluk yasası için harekete geçildi
Casusluk yasası için harekete geçildi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: İsrail ile ticaretimiz sıfır
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: İsrail ile ticaretimiz sıfır
Genç Sağlık Sen'den Aile Hekimliği Yönetmeliğine Revizyon Çağrısı
Genç Sağlık Sen'den Aile Hekimliği Yönetmeliğine Revizyon Çağrısı
Hazine nakit dengesi Ekim'de 167,3 milyar TL açık verdi
Hazine nakit dengesi Ekim'de 167,3 milyar TL açık verdi
Fed faiz kararı belli oldu
Fed faiz kararı belli oldu
9. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
9. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Ana sayfaHaberler

Bakanlık Çorum'daki patlamadan etkilenenlere maddi destek sağlayacak

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Osmancık Caddesi'ndeki binada meydana gelen patlamayla ilgili İçişleri Bakanlığının, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) üzerinden maddi destek sağlayacağını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2024 16:23, Son Güncelleme : 08 Kasım 2024 16:24
Yazdır
Bakanlık Çorum'daki patlamadan etkilenenlere maddi destek sağlayacak

ÇORUM (AA) - Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Osmancık Caddesi'ndeki binada meydana gelen patlamayla ilgili İçişleri Bakanlığının, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) üzerinden maddi destek sağlayacağını bildirdi.

Aşgın, Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 3 Kasım'da Hilal Apartmanı'nda meydana gelen patlamanın ardından Çorum Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve İl Defterdarlığınca hasar tespit komisyonları kurulduğunu belirtti.

Çorum Belediyesi bünyesindeki komisyonun hasar tespit çalışmasını tamamlamak üzere olduğunu aktaran Aşgın, diğer yandan da talep edenlere barınma imkanı sağlandığını kaydetti.

Patlamanın ardından yürütülen çalışmalar konusunda Çorum'un 4 milletvekilinin sürekli bilgilendirildiğini vurgulayan Aşgın, AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya'nın da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşerek, kendisine bilgi verdiklerini anlattı.

Bakan Yerlikaya'nın iki kez kendisini arayarak gelişmeler hakkında bilgi aldığını dile getiren Aşgın, "Devletimiz yeryüzündeki en müşfik, en şefkatli devlettir. Yaralarını sarmak için 7/24 vatandaşının yanında olan bir devletimiz var. Sayın İçişleri Bakanımız aradı ve devletimizin, bu noktada afet kapsamasına girmemesine rağmen AFAD üzerinden desteği olacağını açıkladı. Bu destekle Allah'ın izniyle çok kısa sürede yaralarımızı saracağız." dedi.

Hasar tespit komisyonunun çalışmasını tamamladıktan sonra İçişleri Bakanlığınca gönderilecek kaynağın Çorum Belediyesine aktarılacağını belirten Aşgın, "Bu kaynağın belediyemize ulaşması ve dağıtımıyla ilgili gerekirse belediye meclisinden de bir komisyon kurabiliriz. İçişleri Bakanlığımızın sağlayacağı kaynakla inşallah kısa süre içerisinde tüm yaraları saracağız." diye konuştu.

Aşgın, patlamadan etkilenen vatandaşlara destek olunmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Yerlikaya, Çorum Valisi Ali Çalgan ve milletvekilleri Ahlatcı ile Kaya'ya teşekkür etti.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ise hasar tespit komisyonunca, yıkım kararı verilen Hilal Apartmanı haricindeki 55 konut ve iş yerinde hasar tespit çalışması gerçekleştirildiği, bütün müracaatların titizlikle incelendiği aktarıldı.

Çorum'da Osmancık Caddesi'ndeki Hilal Apartmanı'nda 3 Kasım'da doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi yaralanmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber