Alıkoyma, taciz ve işkence! Kaçırdıkları kadına evde kabusu yaşattılar: 4 kişi tutuklandı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir genç kadın, 4 kişi tarafından zorla götürüldüğü evde kelepçe ile bağlanıp saatlerce işkenceye maruz kaldığını iddia etti. Genç kadının iddiasının ardından harekete geçen polis ekipleri, olayın şüphelisi oldukları belirlenen 4 şahsı gözaltına aldı. 3'ü kadın 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kıskançlık meselesi nedeniyle alıkoydukları kişiye işkence yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, G.E. (33) adlı kadın, 100. Yıl Mahallesi'nde bir evde N.K. (17), E.U. (22) ve G.D. (27) tarafından, erkek arkadaşlarıyla birlikte olduğu öne sürülerek alıkonulup darbedildi.
Evden kaçan G.E'nin durumu polise bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı.
Ekipler, söz konusu 3 kadının yanı sıra onlara yardım ettiği öne sürülen arkadaşları C.Ü'yü (30) gözaltına aldı.
Emniyette işlemleri tamamlanan N.K, E.U, G.D. ve C.Ü, adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "işkence", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "yağma" suçlarından tutuklandı.