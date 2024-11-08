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Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Kasım 2024 17:15, Son Güncelleme : 08 Kasım 2024 19:03
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'da saat 17.04'te 5,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 16,22 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

"Olumsuz bir durum bulunmamaktadır"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem sonrası olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.

Yerkilaya, açıklamasında, "Elazığ'da 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

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