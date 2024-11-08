Sobaya dökülen tiner yangına neden oldu
Diyarbakır'da, jeneratör dükkanındaki sobaya dökülen tinerin parlamasıyla yangın çıktı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Kasım 2024 17:58, Son Güncelleme : 08 Kasım 2024 17:59
Yenişehir ilçesinde, 1'inci Sanayi Sitesi'ndeki jeneratör dükkanında, saat 08.30 sıralarında yangın çıktı.
İş yerindeki bir kişinin yanan sobanın içine döktüğü tiner parladı. Çalışanların ihbarı üzerine, adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, iş yerinde zarar oluştu. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.