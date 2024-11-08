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20 yıl önce kaybolan kız kardeşlerin öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı

Kahramanmaraş polisi 20 yıl önce kaybolan iki kız kardeşinin öldürülüp gömüldüğünü belirledi. Polis cesetleri gömüldüğü yerden çıkartıp 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2024 18:30, Son Güncelleme : 08 Kasım 2024 18:31
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20 yıl önce kaybolan kız kardeşlerin öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilesine bağlı Sarıkaya mevkiinde meydana geldi. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri 20 yıl önce kaybolan kız kardeşler F.A. ve G.A.'nın öldürülmüş olabileceği üzerine dosyayı yeniden açtı.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada kız kardeşlerin B.Y. ve M.D. isimli şahıslar tarafından öldürülüp Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Sarıkaya mevkiinde bir evin bahçesine gömüldüğü tespit edildi. Bu tespitin ardından evin bahçesinde yapılan kazıda iki kız kardeşin cesedi bulundu. İki şüpheli de gözaltına alındı.

Kız kardeşlerin cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Şüphelilerin ise emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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