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TEM'de zincirleme kaza: 4'ü jandarma personeli 5 kişi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde TEM Otoyolu'nda tanker, TIR ve ceza infaz kurumuna ait bir minibüsün karıştığı zincirleme kazada, 4 jandarma personeli ile 1 mahkum yaralandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Kasım 2024 22:25, Son Güncelleme : 08 Kasım 2024 22:26
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TEM'de zincirleme kaza: 4'ü jandarma personeli 5 kişi yaralandı

Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun İzmit geçişindeki Bekirdere Viyadüğü'nde meydana geldi. Ankara yönüne gittiği sırada arızalanan 01 ANK 900 plakalı tanker, sürücüsü tarafından emniyet şeridinde durduruldu. Bu sırada arkasında olan 06 CTV 956 plakalı TIR, emniyet şeridindeki tankere çarptı.

Kontrolden çıkan TIR'ın sıkıştırdığı ceza infaz kurumuna ait minibüs de refüjdeki demir bariyerler çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, ceza infaz kurumuna ait minibüs içerisinde sıkışanları kurtardı.

Yaralanan 4 jandarma personeli ile 1 mahkum ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yara almayan 1 mahkum da jandarma ekipleri tarafından karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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