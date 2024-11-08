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Eşini ve kayınpederini öldüren sanığa 2 kez müebbet istemi

Bolu'da tartıştığı eşi ve kayınpederini bıçaklayarak öldüren, kayınvalidesini de yaralayan Serkan Zengin'in 1'i ağırlaştırılmış olmak üzere 2 kez müebbet ile 16 yıla kadar hapis cezası istendi. Duruşmada eşinin kendisini aldattığını iddia eden Zengin, "Kendimi kaybettim. Böyle olmasını istemezdim. Beraatimi talep ederim" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2024 19:57, Son Güncelleme : 08 Kasım 2024 19:58
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Eşini ve kayınpederini öldüren sanığa 2 kez müebbet istemi

Olay, 19 Nisan'da Sağlık Mahallesi Songül Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Bir süredir eşiyle aralarının iyi olmadığı öğrenilen Serkan Zengin, kayınpederinin evinde eşiyle konuşmaya gitti. Evde yaşanan tartışmaların ardından Serkan Zengin, mutfaktaki bıçakla eşi Meltem Zengin (35), kayınpederi Turgut Doğanyiğit (65) ve Emine Doğanyit'i bıçakladı. Karısı, kayınpederi ve kayınvalidesini bıçaklayan şüpheli olay yerinden kaçtı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan kayınpeder Turgut Doğanyiğit olay yerinde hayatını kaybetti. Meltem Zengin ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına sebep olan damat ise tutuklandı.

Serkan Zengin hakkında Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet ve 'Kadına karşı silahla yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı.

"KENDİMİ KAYBETTİM, BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİM"

Davanın 3'üncü duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Serkan Zengin, müşteki Emine Doğanyiğit, taraf avukatları ve aileleri katıldı. Duruşmada söz hakkı verilen Serkan Zengin, eşinin kendisini aldattığını iddia ederek, "Kendimi kaybettim. Böyle olmasını istemezdim. Beraatimi talep ederim" dedi

Cumhuriyet savcısı dosyaya ilişkin delillerin toplandığını dile getirerek, mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Zengin'in 'Eşe karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kayınpederine yönelik 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, kayınvalidesine yönelik 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 16 yıla kadar hapsi talep edildi.

Duruşma ertelendi.

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