A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

Ay-yıldızlılar Karadağ ile deplasmanda 19 Kasım Salı günü mücadele edecek.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve Karadağ ile oynayacağı mücadelelerin aday kadrosunu açıkladı.

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