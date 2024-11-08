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Icardi ne zaman iyileşecek ?

Icardi'den Galatasaray'a kötü haber geldi. UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan Galatasaraylı futbolcusu Mauro Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküsünde hasar tespit edildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Kasım 2024 19:41, Son Güncelleme : 08 Kasım 2024 20:14
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan MR tetkiklerinde, sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun rehabilitasyonuna başlanmıştır." denildi. Yıldız oyuncunun uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

ICARDİ'DEN AÇIKLAMA

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah testlerden sonra en kötü haber doğrulandı." dedi.

Sahalardan bir kaç ay uzak kalacağını kaydeden Icardi, "Daha çok çalışıp daha iyi geri döneceğim. Takım arkadaşlarıma ve tüm Galatasaray ailesine başarılarla dolu bir sezon diliyorum. Benimle ilgilenen ve yakınımda olan herkese teşekkür ediyorum. Herkese bir öpücük, yakında geri döneceğim." ifadelerini kullandı.

ICARDİ NE ZAMAN DÖNECEK?

Icardi sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

Sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarıyla ilgili geri dönüş süresi belli oldu.

Tıp raporlarına göre, spor ile uğraşan bireylerin tekrar bu aktivitelere geri dönüş süresi 7-9 ayı bulabilen bir süreç olarak belirtiliyor.

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