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Mehmetçiğin Döndü teyzesi hayatını kaybetti

Zeytin Dalı Harekatı sırasında Mehmetçiğe yaşlılık maaşını bağışlayarak unutulmaz bir fedakarlık örneği sergileyen 98 yaşındaki Döndü Tozlu, hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2024 18:52, Son Güncelleme : 08 Kasım 2024 19:11
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Mehmetçiğin Döndü teyzesi hayatını kaybetti

2018 yılında Zeytin Dalı Harekatı başladığında, yediden yetmişe millet, hayır duaları ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne desteğini ortaya koydu.

Milletin gücünü ve desteğini arkasına alan kahraman Mehmetçik, teröristlerin Suriye'nin kuzeyinde oluşturmak istedikleri terör koridorunu paramparça etti.

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Döndü Tozlu da unutulmayacak bir fedakarlık örneği ile Mehmetçiğin gönlünde taht kurdu. Döndü teyze, biriktirdiği yaşlılık maaşını Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklemek için Mehmetçik Vakfı'na bağışlamış ve "asker millet" olan Türk milletinin tarih boyunca Mehmetçiğin yanında olduğunu bir kez daha hafızalara kazımıştı.

Milli Savunma Bakanlığı, her zaman hayırla yad ettikleri Döndü Tozlu'nun dün 98 yaşında vefat ettiğini duyurdu.

Çok sevdiği Mehmetçik, kabrini ziyaret etti

Vefat haberinin ardından Tozlu'nun Serik ilçesindeki evine, o çok sevdiği Mehmetçikleri taziye ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK Komuta Kademesi'ni temsilen; 3'üncü Piyade Eğitim Tugayı ve Antalya Garnizon Komutanı Piyade Albay Hüseyin Yılmaz ile beraberindeki askeri personel, Döndü teyzenin ailesine başsağlığı dilekleri ulaştırdı.

Mehmetçik daha sonra Döndü teyzenin Akbaş Mahallesi'ndeki kabrini de ziyaret ederek dua etti.

"Mehmetçik; seni her zaman saygı, sevgi ve hürmetle yad edecek"

Bakanlığın açıklamasında, "Her zaman yüce gönüllü, fedakar ve vatansever bir büyüğümüz olarak hatırlayacağımız Döndü teyzemize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Mehmetçik; seni her zaman saygı, sevgi ve hürmetle yad edecek..." ifadelerine yer verildi.

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