Naci Görür'den '6 Şubat' hatırlatmalı açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 17.04'te merkez üssü Elazığ Merkez olan 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 16.22 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Diyarbakır, Bingöl, Şanlıurfa ve Batman'da hissedildi.

Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ve AFAD'dan yapılan açıklamalarda herhangi olumsuz bir durum yaşanmadığı kaydedildi.

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Saat 17.04'te meydana gelen depremin ardından Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Görür'ün açıklaması şu şekilde:

"Elazığ/Şehsuvar'da 5,1 deprem oldu. Deprem DAF üzerinde, Keban Barajına yakın. Bölgede büyük afet oluşturacak deprem enerjisi büyük ölçüde Malatya'dan Karlıova- Göynük'e kadar depremlerle tükendi. Bugünkü deprem 6 Şubat depremlerinin enerji transferi ile ilgili. Afet beklemiyorum."