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Dini nikahlı eşini döverek öldürdü: 2-3 tokat vurdum, bilinci yerindeydi

Mersin'de dini nikahla birlikte yaşadığı 3 çocuğunun annesi Pınar Bayrak'ı döverek öldüren Ziya Ecer, ilk duruşmada, "2-3 tokat vurdum. Bilinci yerindeydi. Sonrasında eşim banyoya gitti. Banyoda düşme sesi geldi, gidip baktığımda yüzüstü yerde yatıyordu" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Kasım 2024 20:43, Son Güncelleme : 08 Kasım 2024 20:44
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Dini nikahlı eşini döverek öldürdü: 2-3 tokat vurdum, bilinci yerindeydi

Olay, 3 Ağustos'ta Yenişehir ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ziya Ecer ve dini nikah ile birlikte yaşadığı, en büyüğü 7 yaşında 3 çocuğunun annesi Pınar Bayrak arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Ecer, Bayrak'ı darbetti. Baygın şekilde kanlar içerisinde kalan Bayrak, Ecer ve arkadaşı A.E. tarafından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Bayrak, kurtarılamadı. Olayın ardından Ziya Ecer ile evde bulunan delilleri kararttıkları iddia edilen A.E. (32), N.B. (22), Ö.B. (25) ve R.B. (28) gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ecer tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Mersin Cumhuriyet Savcılığı tarafından sanıklar hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu sanık Ziya Ecer'in 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan, tutuksuz sanıkların ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme' suçundan yargılanması talep edildi. İddianame, Mersin 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması, bugün Mersin 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Ecer duruşmaya SEGBİS ile katılırken, tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müşteki yakınları salonda hazır bulundu.

"EVLENDİKTEN SONRA ARAMIZ BOZULDU"

Duruşmada savunma yapan Ecer, "Eşimle 2013'te tanıştık. Eşimi seviyordum, sorunumuz yoktu. Evlendikten sonra aramız bozuldu. Olay günü evde tartışma yaşadık. Sürekli söyleniyordu. Çocukları tıraştan getirmiştim. Banyo yaptırıp, tartışmamıza şahit olmasınlar diye aşağıya gönderdim. Söylenmeye devam ediyordu, ben de o sinirle 2-3 tokat vurdum. Bilinci yerindeydi. Daha sonra evde kalan ufak oğlumla ilgilendim. Sonrasında eşim banyoya gitti. Banyoda düşme sesi geldi, gidip baktığımda yüzüstü yerde yatıyordu. Aldım, içeri taşıdım. Kendisine getirmeye çalıştım. O anın telaşıyla iki kolumla sıkı sıkı sarıp, sarstım. Daha sonra arkadaşım A.E. ile alıp, hastaneye götürdük. Hastane polisi gelip, ifademi aldı. Sonrasında da nezarete girdim" dedi.

İDDİALARI KABUL ETMEDİLER

Tutuksuz sanıklar da haklarındaki delil karartma iddialarını kabul etmedi. Duruşmaya katılan Bayrak'ın ailesi, sanıklardan şikayetçi olduklarını beyan etti. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, Sanık Ecer'in tutukluluk halinin devamına karar verip, eksikliklerin giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

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