Kalıcı yaz saati uygulamasıyla ne kadar tasarruf sağlandı?
Kalıcı yaz saati uygulamasıyla ne kadar tasarruf sağlandı?
Bakan Tunç: Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkesi yapacağız
Bakan Tunç: Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkesi yapacağız
MEB'den 'Arada 1 Tatil Dergisi' ve 'Aile Etkinlik Takvimi'
MEB'den 'Arada 1 Tatil Dergisi' ve 'Aile Etkinlik Takvimi'
Mehmetçiğin Döndü teyzesi hayatını kaybetti
Mehmetçiğin Döndü teyzesi hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu silahla başından vurulmuş halde bulundu
Belediye başkanının oğlu silahla başından vurulmuş halde bulundu
Kadının kocasına attığı tencere kapağı 'silah' sayıldı
Kadının kocasına attığı tencere kapağı 'silah' sayıldı
Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
Rojin'in babası: 23 gündür otopsi çıkmadı
Rojin'in babası: 23 gündür otopsi çıkmadı
Bakanlık Çorum'daki patlamadan etkilenenlere maddi destek sağlayacak
Bakanlık Çorum'daki patlamadan etkilenenlere maddi destek sağlayacak
Peynir ve çay diye neler satmışlar! Ürün sayısı 737 oldu
Peynir ve çay diye neler satmışlar! Ürün sayısı 737 oldu
7 yaşındaki çocuğu yere fırtlatan cani yeniden tutuklandı
7 yaşındaki çocuğu yere fırtlatan cani yeniden tutuklandı
Okul yemeği öğrencileri hastanelik etti! 14 öğrenci tedavi altında
Okul yemeği öğrencileri hastanelik etti! 14 öğrenci tedavi altında
Kayıtlı işsiz sayısı hem aylıkta hem yıllık bazda azaldı
Kayıtlı işsiz sayısı hem aylıkta hem yıllık bazda azaldı
Okullarda ilk ara tatil başladı
Okullarda ilk ara tatil başladı
Ekim'de yatırımcısına en çok kazandıran yatırım belli oldu
Ekim'de yatırımcısına en çok kazandıran yatırım belli oldu
'Vali çık lan buraya' diyen gösterici tutuklandı
'Vali çık lan buraya' diyen gösterici tutuklandı
Bekçilerle ilgili yeni düzenleme: Üst arama yetkisi verildi
Bekçilerle ilgili yeni düzenleme: Üst arama yetkisi verildi
MB Başkanı Karahan'dan 'asgari ücrete zam' açıklaması
MB Başkanı Karahan'dan 'asgari ücrete zam' açıklaması
81 ili kapsayan sosyal konut kampanyası başlatılacak
81 ili kapsayan sosyal konut kampanyası başlatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kayyum' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kayyum' açıklaması
Yargıda yeni dönem 9. Yargı Paketi'yle başlayacak
Yargıda yeni dönem 9. Yargı Paketi'yle başlayacak
Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
Ekimde en çok tercih edilen ikinci el otomobil markaları
Ekimde en çok tercih edilen ikinci el otomobil markaları
ABD başkanlık seçimleri altın fiyatlarındaki yükselişi frenledi
ABD başkanlık seçimleri altın fiyatlarındaki yükselişi frenledi
MB 2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerini revize etti
MB 2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerini revize etti
Devlet hastanesinde hastaya taciz iddiası: Doktor gözaltında
Devlet hastanesinde hastaya taciz iddiası: Doktor gözaltında
AK Partili vekilin talebi AK Parti Grup Başkanı'na takıldı
AK Partili vekilin talebi AK Parti Grup Başkanı'na takıldı
Konut kredisi faizinde 'özel' indirim
Konut kredisi faizinde 'özel' indirim
Casusluk yasası için harekete geçildi
Casusluk yasası için harekete geçildi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: İsrail ile ticaretimiz sıfır
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: İsrail ile ticaretimiz sıfır
Ana sayfaHaberler

Kalıcı yaz saati uygulamasıyla ne kadar tasarruf sağlandı?

Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı Ahmet Erdem, sabit yaz saati uygulamasının başladığı 2016'dan bugüne 11 milyar kilovatsaat enerji karşılığı 20 milyar lirayı aşkın tasarruf sağlandığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2024 23:04, Son Güncelleme : 08 Kasım 2024 23:05
Yazdır
Kalıcı yaz saati uygulamasıyla ne kadar tasarruf sağlandı?

Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı Ahmet Erdem, Türkiye'de Bakanlar Kurulu Kararı ile 2016'da kalıcı yaz saati uygulamasına geçildiğini, bu uygulama ile gün ışığından azami derecede yararlanılmasının hedeflendiğini söyledi.

Uygulamanın etkilerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından saat değişikliklerinin etkilerinin bilimsel olarak incelendiğini ifade eden Erdem, sabit saat uygulaması ile önemli ekonomik ve çevresel faydalar elde edildiğinin ortaya çıktığını kaydetti.

20 MİLYAR LİRAYI AŞKIN TASARRUF SAĞLANDI

Erdem, saat değişimlerinin insanlar üzerinde kaygı, stres gibi psikolojik ve sosyolojik etkilerinin bulunduğuna yönelik birçok araştırma olduğunu dile getirerek, "Bu araştırmalar ışığında sabit saat uygulamasının insanların hormonal dengesine olumlu katkı sağladığı görülüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre sabit yaz saati uygulamasının başladığı 2016'nın ekim ayından bugüne 11 milyar kilovatsaat enerji karşılığı 20 milyar liranın üzerinde tasarruf sağlandı." diye konuştu.

Avrupa'da 1980'de başlatılan kış saati uygulamasının sonlandırılmasına yönelik Avrupa Parlamentosu'na 2018'de teklifte bulunulduğunu anımsatan Erdem, dünya genelindeki saat değişimleri hakkında bilgi paylaştı.

Dünya genelinde, Japonya, Çin, Güney Kore, Hindistan, Arap Yarımadası ve Güney Amerika ülkeleri tarafından kış saati uygulamasına hiç geçilmediğine işaret eden Erdem, şöyle devam etti:

"Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerindeki kış saati uygulamasında da ülkelerin mümkün olduğunca en doğusundan geçen meridyen saatini tercih ettikleri görülmekte. Ülkemizde ise en uygun saat dilimi belirlenirken coğrafi konum, kentleşme oranı gibi göstergeler dikkate alındı. Bugün Paris, Berlin, Londra ve Amsterdam gibi şehirlerde gün doğumunun 07.00-07.30 saatleri arasında yaşandığı, okula başlama saatlerinin 08.00, mesai başlangıç saatlerinin ise 08.30 olduğu görülmekte."

Erdem, Türkiye'de ise Iğdır'da gün doğumunun yaklaşık 06.40'ta başladığını ve nüfusça ağırlık merkezi olarak kabul edilen Ankara'da güneşin yaklaşık 07.25'te doğduğunu belirterek, "İstanbul'da ise gün doğumu 07.37 olarak gerçekleşiyor.

Mesai saatleri ise genel olarak 08.30'da başlamakta. Eğitim sistemimizde tekli öğretim 09.00-15.00 arasında uygulanmaktayken ikili öğretim 07.30-18.30 saatleri arasında gerçekleşiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de il bazlı ders saati ve mesai başlangıç saatlerinin belirlenmesinde valiliklerin yetkili olduğunu anımsatan Erdem, "Mesai saatleri ve okullardaki ders saatleri ve planlanırken gün doğumu ve batımı saatleri ile toplumsal şartların göz önünde bulundurulması oldukça büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber