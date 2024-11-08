Halfeti Belediyesi önünde polislere taşlı saldırı: 10 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığınca 4 Kasım'da Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın görevden uzaklaştırılarak yerine görevlendirme yapılmasının ardından bu karara tepki gerekçesiyle belediye binasına girmek isteyen grubun polise taşlı saldırıda bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 16 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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