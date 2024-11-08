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Halfeti Belediyesi önünde polislere taşlı saldırı: 10 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından belediye binasına girmeye çalışan, güvenlik önlemi alan polislere taşlı saldırıda bulunulmasına ilişkin yakalanan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2024 23:53, Son Güncelleme : 09 Kasım 2024 00:01
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Halfeti Belediyesi önünde polislere taşlı saldırı: 10 şüpheli tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından belediye binasına girmeye çalışan, güvenlik önlemi alan polislere taşlı saldırıda bulunulmasına ilişkin yakalanan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İçişleri Bakanlığınca 4 Kasım'da Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın görevden uzaklaştırılarak yerine görevlendirme yapılmasının ardından bu karara tepki gerekçesiyle belediye binasına girmek isteyen grubun polise taşlı saldırıda bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 16 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Halfeti ilçe belediyesine 4 Kasım'da görevlendirme yapılması sonrası belediye binası yakınlarında önlem alan güvenlik güçlerine yönelik taşlı saldırıda 2 polis yaralanmıştı.

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