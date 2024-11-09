9 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kalıcı yaz saati uygulamasıyla ne kadar tasarruf sağlandı?
Kalıcı yaz saati uygulamasıyla ne kadar tasarruf sağlandı?
Bakan Tunç: Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkesi yapacağız
Bakan Tunç: Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkesi yapacağız
MEB'den 'Arada 1 Tatil Dergisi' ve 'Aile Etkinlik Takvimi'
MEB'den 'Arada 1 Tatil Dergisi' ve 'Aile Etkinlik Takvimi'
Mehmetçiğin Döndü teyzesi hayatını kaybetti
Mehmetçiğin Döndü teyzesi hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu silahla başından vurulmuş halde bulundu
Belediye başkanının oğlu silahla başından vurulmuş halde bulundu
Kadının kocasına attığı tencere kapağı 'silah' sayıldı
Kadının kocasına attığı tencere kapağı 'silah' sayıldı
Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
Rojin'in babası: 23 gündür otopsi çıkmadı
Rojin'in babası: 23 gündür otopsi çıkmadı
Bakanlık Çorum'daki patlamadan etkilenenlere maddi destek sağlayacak
Bakanlık Çorum'daki patlamadan etkilenenlere maddi destek sağlayacak
Peynir ve çay diye neler satmışlar! Ürün sayısı 737 oldu
Peynir ve çay diye neler satmışlar! Ürün sayısı 737 oldu
7 yaşındaki çocuğu yere fırtlatan cani yeniden tutuklandı
7 yaşındaki çocuğu yere fırtlatan cani yeniden tutuklandı
Okul yemeği öğrencileri hastanelik etti! 14 öğrenci tedavi altında
Okul yemeği öğrencileri hastanelik etti! 14 öğrenci tedavi altında
Kayıtlı işsiz sayısı hem aylıkta hem yıllık bazda azaldı
Kayıtlı işsiz sayısı hem aylıkta hem yıllık bazda azaldı
Okullarda ilk ara tatil başladı
Okullarda ilk ara tatil başladı
Ekim'de yatırımcısına en çok kazandıran yatırım belli oldu
Ekim'de yatırımcısına en çok kazandıran yatırım belli oldu
'Vali çık lan buraya' diyen gösterici tutuklandı
'Vali çık lan buraya' diyen gösterici tutuklandı
Bekçilerle ilgili yeni düzenleme: Üst arama yetkisi verildi
Bekçilerle ilgili yeni düzenleme: Üst arama yetkisi verildi
MB Başkanı Karahan'dan 'asgari ücrete zam' açıklaması
MB Başkanı Karahan'dan 'asgari ücrete zam' açıklaması
81 ili kapsayan sosyal konut kampanyası başlatılacak
81 ili kapsayan sosyal konut kampanyası başlatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kayyum' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kayyum' açıklaması
Yargıda yeni dönem 9. Yargı Paketi'yle başlayacak
Yargıda yeni dönem 9. Yargı Paketi'yle başlayacak
Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
Ekimde en çok tercih edilen ikinci el otomobil markaları
Ekimde en çok tercih edilen ikinci el otomobil markaları
ABD başkanlık seçimleri altın fiyatlarındaki yükselişi frenledi
ABD başkanlık seçimleri altın fiyatlarındaki yükselişi frenledi
MB 2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerini revize etti
MB 2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerini revize etti
Devlet hastanesinde hastaya taciz iddiası: Doktor gözaltında
Devlet hastanesinde hastaya taciz iddiası: Doktor gözaltında
AK Partili vekilin talebi AK Parti Grup Başkanı'na takıldı
AK Partili vekilin talebi AK Parti Grup Başkanı'na takıldı
Konut kredisi faizinde 'özel' indirim
Konut kredisi faizinde 'özel' indirim
Casusluk yasası için harekete geçildi
Casusluk yasası için harekete geçildi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: İsrail ile ticaretimiz sıfır
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: İsrail ile ticaretimiz sıfır
Ana sayfaHaberler Siyasi

9 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları

9 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2024 00:06, Son Güncelleme : 09 Kasım 2024 00:08
Yazdır
9 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Sorgun ve Yozgat Merkez İlçe kongrelerine katılacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek.

(Yozgat/11.00-15.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Deniz Ticaret Odası ve Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı ile AK Parti İznik İlçe Kongresi'ne katılacak.

(Sakarya/10.30/Bursa/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

GÜNCEL

1- Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

(Diyarbakır/10.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 12. haftasına, Onvo Antalyaspor-Sipay Bodrum FK, Atakaş Hatayspor-Gazinatep FK, Adana Demirspor-ikas Eyüpspor ve Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.

(Antalya/13.30/Mersin/16.00/Adana/Rize/19.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 12. haftasına, Uğur Okulları İstanbulspor-Adanaspor, Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor, Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Keçiörengücü ve Ahlatcı Çorum FK-Siltaş Yapı Pendikspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/16.00/Diyarbakır/16.00/Çorum/19.00)

3- Nesine 2. Lig gruplarında 11. hafta, 4 maçla başlayacak.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 10. hafta, 5 karşılaşmayla başlayacak.

5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 8. hafta, Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş United Payment-Galatasaray Petrol Ofisi maçıyla başlayacak.

(İstanbul/16.00)

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Karşıyaka, Darüşşafaka Lassa-TOFAŞ, Galatasaray-Beşiktaş Fibabanka ve Aliağa Petkimspor-Türk Telekom maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/15.30/20.30/İzmir/18.00)

7- Vodafone Sultanlar Ligi'nde 8. hafta maçları oynanacak. Türk Hava Yolları-Galatasaray Daikin, Sarıyer Belediyespor-Kuzeyboru, Fenerbahçe Medicana-Aras Kargo, Bahçelievler Belediyespor-Zerenspor, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Beşiktaş, Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank ve Nilüfer Belediyespor Eker-Eczacıbaşı Dynavit müsabakaları yapılacak.

(İstanbul/14.00/17.00/18.00/18.00/Ankara/14.00/Aydın/Bursa/15.00)

8- SMS Grup Efeler Ligi'nin 7. haftasına, TÜRŞAD-Halkbank ve Spor Toto-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Bitlis/13.00/Ankara/17.00)

9- Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur ilk maçlarında, Üsküdar Belediyespor, Portekiz'in Madeira Andebol SAD takımını, Bursa Büyükşehir Belediyespor ise İspanya'nın Zendal Bm Porrino takımını ağırlayacak.

(İstanbul/Bursa/16.00)

10- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftası, Anadolu Üniversitesi-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Eskişehir/16.00)

11- 2024 FIA Rallikros Dünya Şampiyonası'nın sezon finali, İstanbul Yarış Pisti'nde başlayacak. İki gün sürecek organizasyonun ilk günü 9. ayak yarışı yapılacak.

(İstanbul/12.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber