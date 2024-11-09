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Hububat ve bakliyat ihracatı 9,7 milyar dolar oldu

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, yılın 10 ayında 9 milyar 737 milyon dolar dış satım gerçekleştirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2024 15:10, Son Güncelleme : 09 Kasım 2024 15:16
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Hububat ve bakliyat ihracatı 9,7 milyar dolar oldu

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlenen bilgiye göre Türk hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, yılın 10 ayında 218 ülke ve serbest bölgeye 10 milyon 147 bin 145 ton ürün gönderdi.

Dış satım karşılığında 9 milyar 737 milyon 320 bin dolar gelir elde eden sektörün bu dönemdeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre birim fiyatta yüzde 10,2 artarken miktarda yüzde 12, değerde ise yüzde 3,1 düştü.

Sektör, en fazla ihracatı 3 milyar 371 milyon 433 bin dolarla Orta Doğu ülkelerine yaptı. Orta Doğu'yu 2 milyar 347 milyon 448 bin dolarla Afrika, 1 milyar 232 milyon 217 bin dolarla Avrupa izledi.

TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, AA muhabirine, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Sektörel PMI Raporu'nda takip edilen 10 sektör içinde üretimi azalmayan tek sektörün gıda olduğuna dikkati çekti.

Yüksek faiz ortamındaki daralmanın temel ihtiyaç gıdaya olan talebi etkilemediğini anlatan Tiryakioğlu, "İSO raporuna göre, girdi fiyatlarında en yüksek maliyet gıda sektöründe olduğu için gıda ürünleri fiyatlarındaki artış hızı arzu edilen ölçüde yavaşlamıyor. Fakat dünyadaki petrol bolluğuna bağlı olarak, enerji fiyatlarında bir iyileşme söz konusu. Dünya Bankası da Emtia Piyasaları Görünüm Raporu'nda bu durumun 2025'te küresel gıda fiyatlarını son 5 yılın en düşük seviyesine gerileteceğine işaret ediyor." dedi.

Tiryakioğlu, Kovid-19 salgınından bu yana dünyada yükselen gıda fiyatlarındaki normalleşmenin etkilerinin gelecek yıl daha görünür hale gelmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

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