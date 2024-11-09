Sosyal medya cinayeti: Eşiyle mesajlaşan kişiyi öldürdü

Durumu öğrenen Murtaza İ., Sezgin Ç.'nin evine gitti. İkili arasında çıkan tartışma sırasında Murtaza İ., Sezgin Ç.'yi silahla vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay, 17.40 sıralarında, Battalgazi mahallesi, Gündüz Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sezgin Ç. ile Murtaza İ.'nin eşi sosyal medya üzerinden mesajlaştı.

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