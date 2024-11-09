Üç büyükşehirdeki usulsüzlükler Sayıştay raporunda

Türkiye Gazetesinden Samet Eker'in haberine göre Sayıştay tarafından yayımlanan 2023 Yılı Denetim Raporları, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere CHP'li belediyelerde yapılan usulsüzlükleri gözler önüne serdi.

Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) 154 başlıkta mevzuata aykırılık tespit edildi. Sayıştay raporlarına göre; İBB'nin ortağı olduğu şirketlerde idareyi temsil eden yönetim kurulu üyeliğinin usulüne uygun olarak belirlenmediği, daire başkanlığı kadrosunun sınavsız yükselme aracı olarak kullanıldığı, görev ve yetki tanımı belli olmayan daire başkanlarının atandığı, geçici görevlendirmelerin süresiz hale getirildiği, herhangi bir sözleşmeye dayanmadan belediye şirket personelinin farklı kurumda istihdam edildiği tespit edildi.

Raporda, İSPARK AŞ tarafından işletilen otoparkların ruhsatsız şekilde faaliyet gösterdiği, müzelerden, yol üstü araç park yerlerinden, hafriyat sahalarından, altyapı çalışmalarından ve dükkan harçlarından elde edilen gelirlerin ilçe belediyelere gönderilmediği belirlendi.

Sayıştay, İBB'deki kayıtlı kiralık araç sayısını da tespit edemedi. Araç Yönetim Sisteminde (AYS) kayıtlı 4 bin 616 araçtan kayıp 1.137'sinin belediye akaryakıt istasyonlarından yakıt alma riski bulunduğuna dikkat çekilen raporda, tarihi ve kentsel sit alanına izinsiz yapı yapıldığı da belirtildi.

SÖZLEŞMESİZ PERSONEL

Sayıştay, Ankara Büyükşehir Belediyesinde (ABB) ise 36 mevzuata aykırılık yakaladı. Buna göre; 13 adet daire başkanı kadrosunun hizmet gereklerine uygun olarak ihdas edilmediği belirtildi. Ayrıca, ABB şirketlerinde çalışan sözleşmesiz çalışan 19 kişinin 2023 yılı toplam maliyetinin 7 milyon 68 bin 649 lira 47 kuruş olduğu ve personelin sosyal hakları dahil tüm masraflarının şirket hesaplarından karşılandığı tespit edildi. Buna ek olarak mevzuatta öngörülen usullere aykırı olarak 1.192 kişinin encümen kararı ile usta öğretici personel şeklinde istihdam edildiği ifade edildi.

Sayıştay Denetim Raporlarında da yer alan söz konusu bulgular, yıllardır süregelen hatalı uygulama sonucunda 190 Devreden KDV Hesabı'nın borç bakiyesi dönem sonu itibarıyla 7 milyar 305 milyon 202 bin 394 lira 27 kuruş tutara ulaştığını da ortaya koydu.

Sayıştay'ın İzmir Büyükşehir Belediyesine ilişkin denetim raporlarında 89 ayrı usulsüz işlem tespit edildi. Buna göre, belediyenin çeşitli kurumlara tahsis ettiği 175 adet taşınmazla ilgili anlaşma yapılmamış. Büyükşehir belediyesinin şirketine devrettiği otoparklar ile şirketin ecrimisil ödeyerek işlettiği yerlerden herhangi bir karar olmaksızın kanuna aykırı olarak kişiler sürekli ücretsiz kart verilmek suretiyle yararlandırmış. Bu kapsamda 2018 yılından itibaren yaklaşık 7 bin kişinin sürekli olarak otoparklardan ücretsiz şekilde yararlandığı tespit edildi. Bu nedenle şirketin gelir kaybının yanı sıra belediyenin de gelir kaybının söz konusu olduğu belirtildi. İzmir'de Büyükşehir Belediyesinin şirketine verilen 103 adet ekmek satış büfesinin ihale yapılmaksızın üçüncü kişilere verildiği de tespit edildi. Kadrosu Genel Sekreterlikte olan 13 şube müdüründen sekizinin harcama birimlerinde görevlendirildiği, bunlardan beşine ise herhangi bir görev verilmediği anlaşıldı.