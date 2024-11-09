Ucuz ürüne hemen inanmayın

Çevrimiçi alışverişlerde dolandırıcılık mağduru olmamak için uyulması gereken çok basit bazı hususlar var. Ağırlıkla internet üzerinden alışverişin yoğunlaştığı kampanya dönemlerinde alınabilecek bir dizi tedbirle, olası dolandırıcılık vakaları önlenebiliyor. İnternette satılan ürünler, maliyetlerin az olması nedeniyle fiziksel mağazalara göre daha ucuz olabilir. Ancak bir ürün normal fiyat seyrinden çok ucuza satılıyorsa dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer sitenin güvenli olduğuna dair çekinceleriniz varsa mutlaka internet üzerinden site ile ilgili arama yapmalı ve kullanıcı yorumlarını okumalısınız.

KAPIDA ÖDEME RİSKLİ

Kart ile ödeme kabul etmeyip sadece kapıda ödeme alan satıcıların riskli olabileceğini unutmamalısınız. Kapıda ödeme, kargo firmasından aldığı hizmetin türü de risk yaratabiliyor. Satıcı, kargoyu "kontrollü teslim" seçeneğiyle göndermediği takdirde kargo firmaları, ödeme yapmadan paketi açıp ürünü incelemenize izin vermez. Bu durumda ödemeyi yaptıktan sonra paketi inceleyip bir problem varsa kargo personeline tutanak tutturmamız gerekiyor. Sonrasında ürün iade edilmek üzere satıcıya teslim etseniz de ücret iadesi almanız uzun sürebilir.